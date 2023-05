Mike Tyson diz que Jamie Foxx sofreu AVC antes de internação misteriosa

O ex-boxeador contou durante podcast que ouviu boatos sofre o que teria afetado o bem-estar de Jamie Foxx

Mike Tyson (56) foi questionado sobre o estado de saúde de Jamie Foxx (55), escolhido para interpretá-lo em sua série biográfica. O ator teve um "colapso total" durante uma gravação, mas, até agora, não foi revelado publicamente o que aconteceu com o astro.

Entretanto, ao PCB Podcast, Tyson disse que ele teria sofrido um derrame: "Ele não está se sentindo bem. Disseram que foi um derrame", afirmou.

Segundo o ex-boxeador, ele ouviu falar que o artista foi hospitalizado após sofrer o derrame. Porém, esclareceu que não tinha certeza de que o boato era verdadeiro, acrescentando que achava estranho a família do ator não contar o que de fato aconteceu com ele: "Não faço ideia do que aconteceu com ele".

"Ei, escute, não podemos antecipar nossa próxima respiração. Não sabemos quando vamos morrer. Depois que sairmos daqui, coisas ruins podem acontecer", acrescentou Tyson.

Foxx foi internado em 11 de abril, quando estava no meio das gravações do filme 'Back in Action' com Cameron Diaz e Glenn Close. Na ocasião, a família do astro disse que ele havia sofrido uma "complicação médica", mas estava se recuperando bem após "uma ação rápida e ótimos cuidados". "Sabemos o quanto que ele é amado e apreciamos suas preces. Pedimos por privacidade neste período", completaram.

