Mel Maia desabafa sobre ansiedade: "Começo a chorar e me sentir sobrecarregada"

Mel Maia fez um desabafo sobre como lida com a ansiedade generalizada, considerada o mal do século

Mel Maia (18) fez um desabafo sobre uma questão que aflinge milhões de brasileiros: a ansiedade generalizada.

A atriz disse que este é um assunto delicado para ela e que já lida com o transtorno há alguns anos. Mel ressaltou que não expõe toda a sua vida pessoal na internet e que está sobrecarregada mentalmente.

"É um assunto delicado. Internet é uma grande mentira e todo mundo já sabe. Cheguei em casa, tenho um monte de coisa pra fazer, tenho meus problemas pessoais - que não costumo falar e não gosto de expor essas coisas - mas chego aqui em casa e tem a ansiedade. Começo a chorar, e a me sentir sobrecarregada e culpada pelas coisas que preciso fazer e não faço. E se não posto isso, todo mundo ia acha que eu estava feliz", começou ela.

Mel, que faz terapia, ainda falou que cada pessoa tem de respeitar o próprio corpo e seus limites para manter o equilíbrio e não se deixar consumir pela ansiedade.

"Quando digo que internet é uma mentira, é isso: a gente sempre posta os melhores momentos. Quando a gente está mal, a gente acaba não postando. A gente não tem obrigação de postar quando está mal. Mas as pessoas assistindo acham que a pessoa é um morango. Todo mundo tem problema na vida, a vida não é incrível pra todo mundo. Mas a gente tem que respeitar nossos limites, se não a gente surta", ainda disse.

Mel Maia foi fortemente criticada por ter sofrido uma crise de ansiedade durante uma gravação

Em dezembro de 2022, Mel Maia foi criticada por ter sofrido uma crise de ansiedade durante as gravações de 'Vai na Fé'. Ela foi acusada de "falta de profissionalismo" pelo episódio.

"Eu comentei esses dias sobre a crise de ansiedade que eu tive na gravação... Algumas pessoas falaram: 'nossa, ela não tem profissionalismo, fica reclamando'. Gente, eu não estou reclamando! Não tive crise de ansiedade por conta do trabalho. Trabalho desde os cinco anos. Acham que eu vou ter crise de ansiedade porque estou trabalhando?", desabafou.

"Tive crise de ansiedade por um motivo X na gravação. Não foi por conta do trabalho, foi por outro motivo. Só que infelizmente eu estava no trabalho. Não foi uma hora boa para eu entrar em pânico. Mas não tem nada a ver com nada. Vocês estão entendendo errado. No fim da diária, eu já tinha ficado bem porque me distraio no trabalho. Estava conversando, fazendo a cena... Isso me distraiu e eu fiquei melhor", concluiu ela.