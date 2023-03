MC Daniel faz desabafo em show; entenda como a web pode influenciar na saúde mental

Cantor, MC Daniel pediu orações por sua vida em show, após desabafar sobre o impacto das redes em seu dia a dia

Na última semana, o cantor MC Daniel (24) deixou os fãs preocupados ao fazer um desabafo durante um show e pedir orações por sua vida. O artista, que ficou bastante conhecido após começar um romance com a atriz Mel Maia (18), revelou em entrevista à coluna Leo Dias que a internet e os ataques que recebe nas redes sociais vem o prejudicando e que ele não sabe como lidar com o turbilhão que vem acontecendo.

Segundo o psicólogo especialista em relacionamentos Alexandre Bez os desabafos do funkeiro podem ter desencadeado uma síndrome de fadiga crônica, já que ele relatou cansaço em relação às intromissões que internautas têm em sua vidda particular. "As redes têm essa potência de interferir nas esferas mentais das pessoas e por as celebridades estarem expostas consequentemente apresentam uma maior vulnerabilidade, absorvendo psiquiatricamente essas invasões virtuais."

O estudioso explica que a síndrome pode evoluir para crises emocionais e acabar desenvolvendo quadros de ansiedade, causando até crises de pânico, e depressão. Ele acrescenta que em um tratamento psicológico é necessário descobrir a causa do incômodo do paciente, que sempre vem do meio externo, e então tratar os sintomas para também impedir a sua evolução, que podem acarretar até em problemas físicos, em decorrência dos quadros mais avançados.

"A ansiedade eleva a pressão arterial e também produz taquicardia. Para pessoas com históricos de doenças do coração, os transtornos psicológicos são fatais. Além disso, transtornos alimentares, sexuais, conjugais, transtornos do sono serão outras manifestações psicológicas-emocionais que irão ser anotadas no aparelho mental por essas crises, quando desencadeadas por conflitos externos dessa natureza", continua, em entrevista à CARAS Brasil.

COMO TRATAR A SAÚDE MENTAL EM MEIO A UMA CRISE EMOCIONAL?

Segundo Bez, o primeiro tratamento a ser procurado deve ser a psicoterapia e fortalecer o aparelho mental para que novas crises não apareçam. "Muitos casos há uma necessidade de ministrar a medicação ansiolítica e também a antidepressiva."

Além disso, o psicólogo aconselha manter uma boa alimentação e manter distância de drogas lícitas e ilícitas, para ter um bom histórico do sono. "Manter atividades físicas regulares, estar conectado com os amigos e familiares convivendo socialmente e não apenas virtualmente, a aproximação física auxilia muito. E não absorver os comentários das redes os afastando psicológicamente."

O especialista em relacionamentos ainda explica que o impacto é notório, e pode ser evitado com pessoas que tem uma estrutura emocional mais trabalhada, e que é importante saber lidar com as redes sociais e filtrar o uso, para não se tornar algo prejudicial.