Mc Carol fala de preconceito ao contar que fez cirurgia bariátrica

Mc Carol contou quantos quilos perdeu e falou sobre pessoas que se acham médicas

A cantora Mc Carol falou em seu Twitter sobre a cirurgia bariátrica que fez no ano passado. Apesar dos comentários, ela ainda não tinha se pronunciado sobre o assunto.

"Pessoal tá enchendo o saco perguntando/afirmando se eu fiz cirurgia! Ano passado eu fiz 3 cirurgias e vai ser a primeira e última vez que vou falar sobre o assunto! Sim eu fiz bariátrica, já perdi 35k, porém eu não vou ser influencer de nada sobre corpo, processos, alimentação etc…", começou.

"Quer saber sobre o assunto, marca uma consulta com meu médico Doutor Daniel Ferreira, do Niterói Dor, ou outro de sua confiança! Eu só tenho uma coisa a dizer: não peça conselho para pessoas magras ou pessoas que não são médicos e que não entendem do assunto", indicou.

"Se eu não tivesse escutado tanta merda, na adolescência ex: 'essa cirurgia é perigosa, não tem medo de morrer? Um monte já morreu?' 'Pra que operar é só fechar a boca, caminhar na praia'. 'Se operar nunca mais vai ter uma vida normal'. Etc… Muitas coisas que passei poderiam ter sido evitadas", afirmou a famosa.

"Se as pessoas não fossem tão preconceituosas e, se as pessoas parassem de dar uma de médico, parassem de falar de uma doença que não tem entendimento NENHUM! Enfim… Fiz, foi super tranquilo, 15 dias depois já estava trabalhando normal", concluiu.

Veja os tweets de Mc Carol: