Matthew Perry se emociona ao falar como Jennifer Aniston foi essencial em sua luta contra as drogas

Matthew Perry, de Friends, chora ao dar relato sincero sobre sua batalha contra o vício

No final de semana, foi divulgado um trailer de uma entrevista dada por Matthew Perry (53) para Diane Sawyer, da ABC, que será transmitida dia 28 deste mês de outubro. Nele, o ator conhecido mundialmente pelo seriado Friends, deu uma declaração emocionadíssimo, falando sobre sua luta contra as drogas, lembrando que Jennifer Aniston (53), a Rachel da série icônica, foi muito importante nesse processo.

Há algum tempo, o ator norte-americano decidiu abrir seu coração para a revista People, falando sobre esse período obscuro de sua vida. Perry disse que quase morreu há 4 anos, devido ao seu vício em drogas.

Dessa vez, ele dá mais uma entrevista honesta, dando detalhes delicados sobre o passado. Em um dos trechos, ele revela que Jennifer Aniston o confrontou no set de “Friends”, falando que todos sabiam que ele estava bebendo. “Imagine o quão assustador foi esse momento. Ela foi a pessoa que mais estendeu a mão. Sou muito grato a ela por isso”, revelou Matthew.

Quando tinha 49 anos, o ator deu adeus à sua família e amigos, com uma “explosão” em seu cólon, graças ao uso excessivo de opióides. Matthew Perry passou duas semanas em coma e cinco meses no hospital, tendo que usar bolsa de colostomia por mais nove meses. De acordo com seus médicos, ele tinha apenas 2% de chance de sobreviver. “Segredos te matam. Segredos matam pessoas como eu”, disse ele no trailer.

Na entrevista que deu para Sawyer, Matthew Perry revelou também que chegou a tomar várias combinações de analgésicos e um litro de vodka por dia. “Na época, eu deveria ter sido o destaque da cidade. Eu estava em uma sala escura, me encontrando apenas com traficantes de drogas, e completamente sozinho”, confessou o ator de Friends.

Veja o trailer da entrevista de Matthew Perry para a ABC:



Matthew Perry conta sobre sua batalha contra vício e lança sua autobiografia

Matthew Perry decidiu resgatar suas memórias em sua autobiografia, chamada: "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", que será lançada oficialmente no dia 1 de novembro.

O ator decidiu abrir o jogo sobre sua vida pessoal e profissional, sem tentar escapar sobre a sua luta contra o vício em bebidas alcoólicas e as internações. "Eu queria compartilhar quando eu estivesse melhor em relação a este lado sombrio de tudo, eu tive que esperar até que eu estivesse sóbrio - e longe do vício e da doença ativa do alcoolismo - para escrever tudo. E o ponto principal era que eu tinha certeza de que isso ajudaria as pessoas", disse à revista People.