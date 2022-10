Matthew Perry conta sobre sua batalha contra vício e lança sua autobiografia

Astro da série 'Friends', Matthew Perry deu detalhes de sua luta contra o vício ao escrever suas memórias em novo livro

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 12h29

O ator estadunidense Matthew Perry (53), que ficou conhecido por interpretar o Chandler Bin na série Friends, decidiu resgatar suas memórias em sua autobiografia, chamada:"Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", que estará disponível a partir de 1 de novembro.

O artista abriu o jogo sobre sua vida pessoal e profissional, sem fugir de sua luta contra o vício em bebidas alcoólicas e as internações. "Eu queria compartilhar quando eu estivesse melhor em relação a este lado sombrio de tudo, eu tive que esperar até que eu estivesse sóbrio - e longe do vício e da doença ativa do alcoolismo - para escrever tudo. E o ponto principal era que eu tinha certeza de que isso ajudaria as pessoas", disse à revista People.

Em um trecho, ele contou que teve uma perfuração gastrointestinal e foi internado às pressas. Ele chegou a ficar em coma e usou uma bolsa de colostomia. Inclusive, ele recebeu a notícia de que teria apenas 2% de chance de sobreviver.

O início do vício do ator

Matthew Perry contou também que entrou para o seriado 'Friends' com 24 anos, foi nessa época que seu vício começou: "Eu meio que conseguia lidar com isso. Mas, quando estava com 34, eu estava realmente preso a muitos problemas." contou ele, que ainda desabafou:"Eu não sabia como parar, se a polícia vier até minha casa e falar 'se você beber esta noite, vamos te levar para a cadeira', eu iria começar a fazer minhas malas. Eu não conseguia parar porque a doença e o vício são progressivos. Então vai ficando pior e pior enquanto você envelhece."

O ator disse que os seus colegas da série Friends foram compreensivos e pacientes durante o seu tratamento. Ele ainda contou que foi internado 15 vezes na reabilitação e aprendeu a ficar sóbrio.

"É importante, mas se você perder a sobriedade, não significa que você perdeu todo aquele tempo e aprendizado. Sua 'data de sobriedade' pode mudar, mas é a única coisa que muda. Você continua sabendo tudo que sabia antes, contanto que você consiga continuar lutando, sem morrer, você aprende bastante", afirmou.

E as pílulas? O ator contou da proibição de continuar as tomando: "Minha terapeuta falou 'da próxima vez que você pensar em tomar Oxycontin, só imagine ter uma bolsa de colostomia pelo resto de sua vida'. Uma janelinha abriu, eu passei por ela e eu não quero Oxycontin nunca mais."

Por fim, ele contou que a jornada, apesar dos momentos sombrios, fez Matthew se tornar forte "de todos os jeitos": "O que mais me surpreende é a resiliência. O jeito que eu me recuperei de toda essa tortura e horror. Querer contar a história, mesmo que revelar alguns segredos em um livro seja assustador, eu não deixei nada de fora. Esta tudo aqui!".