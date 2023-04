Marlon Teixeira surge sangrando após sofrer acidente de surf

Affair de Grazi Massafera, Marlon Teixeira sofreu acidente enquanto surfava na Indonésia

Marlon Teixeira (31), novo affair da atriz Grazi Massafera (40), deu um susto nos seguidores do Instagram nesta quarta-feira, 19, ao publicar algumas imagens fortes em que aparece sangrando muito na região da costela. Acontece que o modelo sofreu um acidente enquanto surfava na Indonésia e terminou com algumas lesões, mas lidou com a situação com leveza e bom humor.

Na publicação, Marlon aparece em um barco, mostrando as lesões ainda sangrando enquanto geme de dor. Na sequência, o modelo também mostra que além de machucar a parte das costelas, ele também sangrava nos glúteos e nas pernas: “Deixar um pouquinho de sangue”, ele brincou com os nativos das ilhas Mentawai, onde praticava o esporte.

Para finalizar os registros, Marlon recebe uma chuveirada para lavar o sangue. Na legenda, ele deu mais detalhes sobre o acidente: "No pain, no gain! Se tubo paga, tá pago! E eu que já estava até achando que o coral era de borracha, ganhei uma nova tatuagem”, o affair que foi visto aos beijos com Grazi entregou o motivo dos machucados e brincou com a situação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marlon Teixeira (@marlontx)

O surfista Gabriel Medina (29) surgiu entre os comentários e deixou um recado para o amigo: “Tattoozinha, né, irmão”, ele brincou. Alguns fãs ainda demonstraram preocupação com Marlon: “Nossa, toma cuidado, se cuida”, pediu uma seguidora. “E o coração, como fica?”, disse outra, aflita com os machucados.

Tá rolando?

No início do mês passado, a atriz Grazi Massafera deu indícios de que está vivendo um novo amor! Aconte que a loira foi flagrada em clima de muito romance com seu affair, o modelo Marlon Teixeira, em um vídeo que circula nas redes sociais. Após boatos de envolvimento, o casal surgiu aos beijos em um aeroporto, deixando os fãs intrigados.