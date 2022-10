Mariana Goldfarb posta foto antiga de biquíni e relembra anorexia: ''Triste, confusa''

Modelo Mariana Goldfarb mostra corpo de 6 anos atrás quando sofria com anorexia e fala sobre saúde mental

A modelo Mariana Goldfarb (32) usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre a importância nos cuidados com a saúde mental.

Na quarta-feira, 19, a esposa do ator Cauã Reymond (42) comentou sobre o emocional e relembrou a época em que sofreu com anorexia.

Nos Stories de seu Instagram, a influenciadora digital e estudante de nutrição contou que tem feito sessões de terapia três vezes por semana para cuidar do psicológico. "Vocês tem investido na saúde mental de vocês? A gente fala muito sobre exercício, alimentação, saúde física. Mas e a saúde mental? Onde entra na sua rotina, nos seus hábitos? Você dá preferência para isso? Acabei de aumentar a minha análise de duas para três vezes por semana. 'Ai, Mariana, você não precisa de três vezes de análise'. Escuto isso das minhas amigas, de pessoas próximas. Você não sabe o que se passa dentro de mim. Considero necessária essa busca por conhecer a mim mesma, não abro mão", começou falando.

Em seguida, Mariana falou sobre a melhora após acompanhamento psicológico: "Consigo perceber com nitidez o quanto melhoro no trabalho, na vida pessoal, na minha relação com amigos e pessoas próximas. Na relação comigo mesma quando consigo caminhar dentro de mim. Quando consigo entender os meus pensamentos e o porquê de fazer certas coisas. Quando consigo não ser tóxica para mim. A gente fala muito de relacionamento tóxico, mas às vezes você mesma está sendo tóxica com você."

Ao finalizar, a modelo recordou período de dificuldade: "Falo tanto sobre leitura, processo de autoconhecimento e meditar. Análise não é um luxo, não é para deixar no final da lista de prioridades. É a sua saúde! Não é porque não está vendo que não está ali. Às vezes até vê, porque desencadeia outras coisas. Se você sofre um distúrbio como eu sofri como anorexia, ou compulsão alimentar, bulimia, ou está comendo demais... Alguma coisa que esteja visível, você está precisando de nível de análise alto. Mas muitas vezes a gente não vê os nossos problemas porque estão dentro da gente, então cabe correr atrás e tentar entender os porquês".

Ela ainda publicou registro de 2016, na época em que enfrentou a anorexia, mostrando como estava seu corpo. "Há 6 anos. Anoréxica, triste, confusa", disse ela na postagem.

