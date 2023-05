Mari Bridi se machuca após festa de aniversário do filho caçula

A influencer Mari Bridi surgiu com curativo no pé e explicou o que aconteceu após a festa de aniversário do filho

A influencer Mari Bridi, que é ex-mulher do ator Rafael Cardoso, levou um susto após a festa de aniversário do filho caçula, Valentim, que completou 5 anos na última terça-feira, 30. Para comemorar a data, ela reuniu os amigos do herdeiro em uma celebração intimista em casa. Porém, no final da celebração, ela se machucou em um acidente doméstico.

Bridi contou que precisou procurar um médico para ver o que aconteceu com o seu pé. “O que aconteceu foi que as crianças ficaram brincando e largaram um skate num canto da sala. Eu fui virar e chutei o skate como se não houvesse amanhã. Estou com o pé muito roxo e com o dedo provavelmente quebrado”, disse ela.

Então, ela ainda lamentou o ocorrido. “Minha realidade para o próximo mês é essa Brasil”, disse ela, ao mostrar o pé enfaixado. Antes de se machucar, Mari Bridi mostrou uma foto do filho com o seu bolo de aniversário.

"Viva o Timtim e num piscar de olhos o dengo mais gostoso completou 5 anos!", se derreteu ao declarar todo seu amor pelo herdeiro na legenda da postagem.

Vale lembrar que Mari Bridi passou por cirurgia plástica em 2022. Ela fez um procedimento cirúrgico para renover o excesso de pele do abdômen e também aproveitou para colocar silicone nos seios. Na época, ela falou sobre a sua decisão de se submeter ao procedimento invasivo.

"Vou diminuir (e muito) o tamanho dos seios e costurar a diástase gigante que ficou das duas gestações. E vou aproveitar e retirar também o excesso de pele que ficou na minha barriga, que é algo que eu demorei pra aceitar que realmente me incomodava. Faça sempre por você e nunca pelos outros! Meu marido ama meu peito do jeito que está, por exemplo, mas sabe que o peito é meu e eu que sei o que devo ou não fazer com ele. Como todo o resto do meu corpo", disse ela.