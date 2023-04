Márcia Goldschmidt anuncia: 'Preciso de uma cirurgia'

Márcia Goldschmidt surpreende ao revelar que terá que passar por uma cirurgia e diz o que aconteceu

A apresentadora Márcia Goldschmidt surpreendeu seus fãs ao contar que precisará passar por uma cirurgia em breve. Ela contou que a sua prótese de silicone rompeu em um dos seios e ela terá que ser operada em breve para trocar a prótese.

“Graças a Deus, eu descobri a tempo, porque impede ela de vazar pro corpo, e aí podem ter outras consequências e inflamações, muito desagradáveis. Preciso de uma cirurgia”, disse ela.

A comunicadora disse que fez a descoberta do problema durante um ultrassom de rotina. “Eu faço controle muito estrito da minha mama, tem ano que faço ressonância, mamografia e a cada seis meses eu faço ultrassom”. Então, há seis meses, eu fiz ressonância magnética e estava tudo ok. No entanto, eu tive que fazer ultrassom seis meses depois, que foi agora, e o que eu descobri? Prestem atenção, mulherada: eu descobri que a minha prótese desilicone rompeu, a prótese do lado esquerdo. E eu não sinto nada, não percebo nada”, afirmou.

Márcia Goldschmidt conta história sobre Silvio Santos

Em participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, a apresentadora Márcia Goldschmidt relembrou quando recebeu uma proposta de trabalho na Globo, mas recusou e foi parar no hospital com um problema de saúde ao sentir medo do patrão.

Em seu relato, a comunicadora contou que foi ao Rio de Janeiro para almoçar com um amigo que trabalhava na Globo e foi surpreendida ao encontrar o diretor Boni. “Comecei a gelar e ele me perguntou quanto eu ganhava no SBT. Eu tive que falar, era o Boni! Ganhava R$ 5 mil, carteira registrada, não tinha contrato”, disse ela. “Ele então disse: 'paga 50 vezes a mais para ela. Quanto você quer?'. 'Eu não quero nada, trabalho no SBT, não quero nada'”, disse ela.

Então, ela contou que teve uma crise renal e foi parar no hospital com medo de Silvio Santos descobrir a conversa que ela acabou de ter. “Eu saí de lá e comecei a tremer, pensando que o Silvio já estava sabendo, comecei a ficar com medo. O medo ataca os rins. Eu desci do avião de cadeira de rodas. Isso era medo do Silvio... Silvio Santos é meio uma medusa, né? As pessoas ficam com medo dele”, relembrou.

Então, quando estava no hospital para ser atendida, ela recebeu uma ligação dizendo que o Silvio Santos queria falar com ela. Márcia contou que o comunicador fez uma proposta para ela continuar no SBT, aumentou seu salário e mudou seu local de trabalho.