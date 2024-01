Maraisa exibe hematomas no rosto apenas uma semana após cirurgia

A cantora Maraisa aparece com hematomas em seu rosto após passar por cirurgia por causa de acidente em hotel

A cantora Maraisa, da dupla Maiara, está em recuperação da cirurgia que realizou na semana passada. Ela fraturou o nariz ao sofrer uma queda na jacuzzi de um hotel durante um dia de folga e precisou ser operada às pressas. Agora, a artista está com um curativo no nariz e hematomas no rosto.

Nos stories do Instagram nesta quarta-feira, 24, ela surgiu com a região abaixo dos olhos em tom de roxo. "Estamos evoluindo, turma. Narizinho no lugar”, disse ela.

Logo depois, Maraisa mostrou quando seu namorado, o empresário Fernando Mocó, colocou uma mistura de ervas no rosto dela para ajudar a reduzir o hematoma. Ela contou que a mistura era feita de mastruz com folha de algodão.

Maraisa falou sobre a cirurgia

Há poucos dias, Maraisa falou sobre a cirurgia no nariz, que durou cerca de três horas.

"Pessoal, só agora consegui entrar na internet e deixar uma mensagem para vocês… Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada, quero agradecer o pessoal do hotel e o Drº Israel que junto com sua esposa me receberam para fazer os primeiros socorros. Foram três horas dentro de uma ambulância, até chegarmos ao hospital em Maceió, agradecer tbm a todos do hospital Memorial Arthur Ramos, os médicos que já estavam me aguardando, fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz. A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco, entrei em cirurgia com a Dra Alice Papini (@dra.alicepapini_rinoplastia) que deu o seu melhor, e fez um belíssimo trabalho a qual sou muito grata também!", disse ela.

E completou: "Obrigada, Drº Luiz Romero (@dr.luizromero), pela atenção, o prefeito JHC (jhcdopovo), e sua mãe @eudociasenadora, que estiveram comigo nesse momento, para me acalmar e encaminhar para os melhores profissionais, obrigada, o meu cirurgião Rodrigo Rossi (drrodrigorossi), que ficou acompanhando a madrugada inteira e atento a tudo que estava sendo feito, obrigada ao meu escritório por todo apoio, era para ser uma simples folga, só que dessa vez tivemos uma emoção a mais! Obrigada, Netinho (@netinholins) e sua esposa Bia (@biasouzam), a Mano Walter (@manowalter) e esposa Débora (@deborasilva), e todos que estavam com a gente em um passeio maravilhoso, estou feliz com a minha recuperação, logo, logo entro nas redes sociais para tranquilizar os fãs, podem ter certeza que fizeram o melhor por mim… Obrigada, Alagoas, por terem feito o melhor pela minha vida. Espero encontrá-los em breve, doida para tomar uma com vocês de novo!! E vamos para o primeiro show da semana".

Por fim, Maraisa fez um agradecimento especial ao seu namorado, o empresário Fernando Mocó. "Obrigada, o meu “enfermeiro” Fernando Mocó (@fernandomoco), que é o amor da minha vida, por cuidar de mim todos esses dias, cada dia que passa e todas as provas que passamos, me mostra o quanto o nosso amor é lindo, o quanto você é o amor da minha vida de verdade, obrigada, Senhor, por tudo, por ter me guardado a cada segundo. Obrigada a minha família, amo muito vocês!! Poder cantar é nosso maior prazer", escreveu ela.