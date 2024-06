Mamma Bruschetta é internada em hospital de São Paulo

A apresentadora Mamma Bruschetta, de 74 anos, deu entrada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, após se sentir mal nesta segunda-feira (10)

Mamma Bruschetta, de 74 anos, está internada no Hospital São Luiz Itaim, na zona sul de São Paulo. A apresentadora deu entrada na emergência da unidade após sentir falta de ar nesta segunda-feira, 10.

Segundo o site Notícias da TV, a assessoria de imprensa da artista informou que ela passará por exames médicos. "Ela está bem, só com um pouco de falta de ar", informou Thiago Nielsen, que a acompanha no hospital e acredita que ela seja liberada ainda hoje.

"Trouxemos ela para o pronto-socorro, ela está fazendo alguns exames, e eles internam para ela ficar mais acomodada e ter mais conforto para fazer tudo. Esperamos que ela saia ainda hoje, que não seja nada de mais", completou.

Vale lembrar que em janeiro, Mamma ficou internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi diagnosticada com arritmia cardíaca e pneumonia. Na ocasião, ela usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. "Eu tô passando aqui pra dizer que eu estou bem, estou sendo medicada, estou sendo tratada da minha pneumonia, da minha arritmia, por grandes médicos aqui do hospital São Luiz. E venho também especialmente agradecer a presença de vocês todos aqui nos meus comentários, me desejando saúde, me desejando melhoras, só coisas boas. Amo vocês."

Mamma Bruschetta desabafa sobre afastamento na Band

Após quatro meses de ausência no 'Melhor da Tarde', Mamma Bruschetta finalmente quebrou o silêncio e esclareceu a situação. A apresentadora, que desapareceu do programa exibido nas tardes da Band desde dezembro do ano passado, decidiu abrir o jogo e confirmar seu afastamento, além de desabafar sobre sua situação incerta na emissora.

Em conversa com o podcast 'Não É Nada Pessoal', comandado por Arthur Pires e Gabriel Perline, Mama explicou o motivo do afastamento. Apesar de não entender muito bem a decisão da emissora, ela contou o que levou ao 'escanteio': "Estou passando por uma fase agora que eu não estou entendendo direito, mas eu acho que é isso um pouco", iniciou.

"A última vez que eu gravei na Band foi no Natal. Desde aí, eles foram fazer umas viagens. Então ficaram dezembro, janeiro e um pedaço de fevereiro viajando, ou seja, eu não participaria do programa mesmo. Quando voltou [a gravar], eu entrei na pneumonia. Então eu estou até hoje sem ir no programa, apesar de continuar lá [...]", disse a apresentadora. Saiba mais!