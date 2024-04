Maíra Cardi ensina a forma correta de comer chocolate: ‘É um treino’

Em um novo vídeo, Maíra Cardi dá dica para satisfazer a vontade de comer chocolate sem comer demais: ‘Isso vai mudar a sua vida'

A coach Maíra Cardi está de volta às redes sociais há alguns dias após passar alguns meses afastada. Nesta terça-feira, 9, ela decidiu dar uma dica para os seguidores. Ela gravou um vídeo para contar qual é a forma certa de comer chocolate.

A estrela contou que o modo correto de comer chocolate é deixá-lo mais tempo na boca e encostando na ponta da língua. Isso porque, segundo ela, é a maneira como o cérebro vai entender que você comeu o doce e passar a vontade.

“Eu vou te ensinar a comer chocolate da maneira certa. Tem a maneira que você engorda e tem a maneira que você não engorda. Quando você come chocolate, você tem prazer, mas você tem prazer somente durante o momento que ele está na sua boca. Por exemplo, acabei de comer, já quero comer outro. Logo na sequência, vem a culpa, a vontade de comer mais, porque o prazer passou. Ou seja, esse prazer desse chocolate durou cinco minutos. Então vamos para a prática. Aquela vontade louca de comer chocolate, aquilo que você está ansiosa, triste, angustiada, nervosa, ou porque você precisa. Você sabia que às vezes você precisa de chocolate?”, disse ela.

E completou: "Você precisa de dopamina e aí é natural que o seu cérebro queira que você coma chocolate. Lá atrás, onde você coloca quando come de uma vez só, você não sente o doce do chocolate, porque a papila gustativa está na ponta da língua. E aí o seu cérebro pede mais e mais porque você quer o docinho. você acaba comendo infinitamente mais do que você comeria por conta de não sentir o doce. A parte rocinha, aquela de degustar, você só pode sentir na ponta da língua. Quanto mais tempo você ficar com o chocolate na área do docinho, aí sim você leva o sinal para o seu hipotálamo que está comendo chocolate. É como se estivesse avisando: ‘Oi gente, eu estou comendo chocolate’. Não é a quantidade de chocolate que se come no ímpeto da compulsão, mas sim como se come chocolate. Obviamente que isso é um treino, mas acreditem. Isso vai mudar a sua vida”.

Novo visual e novo nome

A coach Maira Cardi está de volta às redes sociais. Depois de ficar alguns meses afastada da internet, ela retornou nesta quinta-feira, 4, com novidades. Em um post nas redes sociais, ela revelou que está com novo visual e decidiu assinar o seu nome de outro jeito.

Em um post no Instagram, Maira apareceu com o cabelo mais curto. Agora, ela está com os fios em um corte Chanel descontruído e tingiu os fios de castanho escuro.

Além disso, ela anunciou que vai lançar um livro, chamado O Que Se Come no Céu?. Na capa da publicação é possível ver que ela não assinou o próprio nome como Maira Cardi. Ela decidiu assinar como Cardi Nigro. Vale lembrar que o sobrenome Nigro é do marido dela, o influenciador financeiro Thiago Nigro, com quem se casou em 2023.

Na legenda do post, ela apenas disse: "Toda honra e glória para Ele”. Por sua vez, Thiago Nigro comentou: “Seja bem vinda de volta, meu amor. Que possamos juntos aprender, arrepender, evoluir e gerar muitos frutos. Amo você, minha esposa querida! Muito”.