Magérrima, fãs se assustam com barriga de Flavia Pavanelli

Internautas ficam chocadas com barriga com ossos aparentes da influenciadora Flavia Pavanelli

A influenciadora Flavia Pavanelli (24) deixou seus fãs completamente chocados nesta segunda-feira, 20! Os internautas ficaram espantados com o abdômen da musa, que estava com os ossos aparentes por conta da magreza da morena.

Em uma série de cliques, Flavia aparece usando um cropped de abadá e um biquíni prateado por baixo dele, completando o look com uma bolsa brilhante. Mas a atenção dos seguidores da influenciadora foram direcionados para sua magreza, deixando até mensagens de apoio e alertas para que a atriz repense os padrões de beleza que está indo atrás.

“Tadinha, quanto procedimento para caber em um padrão. Ela era tão linda natural”, escreveu um seguidor da influenciadora. “Gente, mas o que está acontecendo com a barriga dessas famosas? Será que isso é moda?”, perguntou outro, indginado. “Misericórdia! Estas mulheres enlouqueceram”, disparou uma terceira fã.

De biquíni, Flávia Pavanelli encanta seguidores ao surgir renovando bronzeado

Na última sexta-feira, 17, a influenciadora arrancou elogios de seus seguidores ao surgir com um biquíni para renovar o bronzeado. Em alguns de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a atriz Flavia Pavanelli surgiu usando um biquíni preto e branco, com uma amarração na parte de cima bem diferente da comum, deixando ele como apenas uma faixa em seus seios.