De biquíni, Flávia Pavanelli encanta seguidores ao surgir renovando bronzeado

Influenciadora Flávia Pavanelli aproveita dia de muito sol para renovar o bronzeado de biquíni

A influenciadora Flávia Pavanelli (24) elevou a temperatura da internet nesta sexta-feira, 17! A atriz mostrou que decidiu aproveitar o dia de muito calor do verão para renovar o bronzeado, esbanjando toda sua boa forma nas redes sociais, arrancando elogios de seus seguidores.

Em alguns de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora surgiu usando um biquíni preto e branco, com uma amarração na parte de cima bem diferente da comum, deixando ele como apenas uma faixa em seus seios.

Flávia apareceu dentro do hotel primeiramente, mas depois surgiu diante de um céu azul maravilhoso, com pouquíssimas nuvens, deixando evidente o calorzão que estava fazendo, facilitando a renovação do bronzeado da influenciadora que recentemente retirou seu preenchimento labial.

Flávia Pavanelli renovando bronzeado - Créditos: Reprodução / Instagram



Pielonefrite: entenda a doença que causou internação de Flávia Pavanelli

A "pielonefrite" se trata de uma doença inflamatória infecciosa, que acontece por bactérias que atingem os rins. Ela pode acometer um ou nos dois órgãos simultaneamente. Infecções urinárias mal tratadas podem ser a causa da pielonefrite. Dessa forma, as bactérias continuam no trato urinário e sobem até se instalarem nos rins. Além disso, a doença também ocorre por infecção generalizada, quando uma infestação em outro órgão atinge a corrente sanguínea e chega aos rins. Alguns dos sintomas da condição são: dor na região lombar; vontade constante de urinar; febre; mal-estar; calafrios e dor pélvica.

