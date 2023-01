Flavia Pavanelli relata período pós-internação: "Indisposta"

Flavia Pavanelli passou a primeira madrugada após infecção no rim

Flavia Pavanelli (24) compartilhou seu relato pós-internação. A influenciadora foi hospitalizada neste domingo, 29, diagnosticada com infecção no rim e teve alta nesta segunda-feira, 30.

"Essa foi minha primeira madrugada sem todos os remédios do hospital. Ainda me sinto bem indisposta e tenho dores (principalmente de cabeça). Mas isso está dentro do "previsto" por conta do meu nível de infecção. Talvez no final de semana eu me sinta melhor", explicou ela.

Pavanelli também disse aos seus seguidores no dia da internação que os sintomas silenciosos quase a deixaram com uma infecção generalizada.

"Um final de semana um pouquinho diferente... Na quinta-feira, fui diagnosticada com pielonefrite depois de alguns dias achando que era 'só uma dor muscular'. Meus sintomas foram silenciosos, demorei a procurar um profissional e isso fez com que meu caso ficasse à beira de uma infecção generalizada", começou.

"Está tudo bem? Sim! Mas fica aqui meu alerta para sempre ouvirmos nosso corpo porque ele fala. Saúde não é brincadeira. Obrigada a todos os profissionais que cuidaram de mim esses dias, obrigada por todas as mensagens de carinho! Já estou me recuperando e muito em breve volto 100%! Se cuidem, tá?", finalizou.

Pielonefrite: entenda a doença que causou internação de Flávia Pavanelli

A "pielonefrite" se trata de uma doença inflamatória infecciosa, que acontece por bactérias que atingem os rins. Ela pode acometer um ou nos dois órgãos simultaneamente.

Infecções urinárias mal tratadas podem ser a causa da pielonefrite. Dessa forma, as bactérias continuam no trato urinário e sobem até se instalarem nos rins.

Além disso, a doença também ocorre por infecção generalizada, quando uma infestação em outro órgão atinge a corrente sanguínea e chega aos rins.

Alguns dos sintomas da condição são: dor na região lombar; vontade constante de urinar; febre; mal-estar; calafrios e dor pélvica.