Mãe de Zé Neto pede orações na web; cantor segue internado

Zé Neto ainda não tem previsão de alta, de acordo com boletim médico divulgado neste sábado, 09. Ele sofreu um acidente de carro nesta semana

Após acidente de trânsito, Zé Neto segue internado, mas com quadro clínico considerado positivo, de acordo com boletim médico divulgado neste sábado, 09.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica. O quadro clínico do paciente é considerado positivo, com evolução bastante satisfatória, no entanto, recomenda-se o acompanhamento médico em ambiente hospitalar. O paciente continua realizando exercícios de fisioterapia respiratória. Não há previsão de alta hospitalar", diz boletim divulgado neste sábado.

Ainda na manhã deste sábado, a mãe do cantor, Vera Maria Toscano, apareceu em um vídeo agradecendo as orações pela recuperação do filho.Nas imagens, Zé apareceu deitado em seu leito no quarto de enfermaria e com um curativo no braço, já que ele teve um corte profundo no acidente e fez um procedimento cirúrgico para suturar o local. O sertanejo mostrou que está bem e se recuperando.

“Graças a Deus, só agradecer as orações de cada um de vocês. Eu não estou acompanhando muito, estou sem celular. Desci da UTI e agora que vou pegar o celular para ver", contou o sertanejo.

O que aconteceu com Zé Neto?

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente de carro na noite da última terça-feira, 5. De acordo com a assessoria de imprensa dele, o artista estava vindo de seu rancho em Minas Gerais com destino a São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, quando o acidente aconteceu em uma rodovia.

O produtor executivo Genilson Farias, que trabalha com o artista, revelou o que causou o acidente. Por meio dos stories do Instagram, ele contou que Zé Neto sofreu o acidente ao desviar de um animal que estava na pista. Ao ver o animal, ele jogou o carro para o lado e acabou colidindo com outros veículos; confira o relato do produtor.