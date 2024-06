Lulu Santos tem diagnóstico revelado em novo boletim médico após internação

Novo boletim médico é divulgado e revela diagnóstico de Lulu Santos após internação e cancelamento de shows às pressas

Um boletim médico divulgado neste domingo, 9, revelou o verdadeiro motivo da internação de Lulu Santos. Segundo um comunicado, o músico precisou ser hospitalizado e cancelar todos os seus compromissos para o final de semana. Agora, ele permanece na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, se recuperando de um desconforto gástrico.

Segundo o G1, a clínica revelou detalhes da internação de Lulu, que precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado com gastroenterite aguda, uma inflamação no estômago e nos intestinos que pode causar alguns sintomas como vômitos, febre e cólicas abdominais. Além disso, a nota também detalhou o estado atual do cantor.

“Na atualização do boletim médico, da manhã de hoje, o cantor segue sendo hidratado, com dor abdominal controlada, sem febre e aceitando bem dieta oral”, informaram. Vale lembrar que segundo um comunicado de sua equipe, ele precisou ser hospitalizado após sentir um mal-estar, o que resultou no cancelamento de sua agenda de compromissos.

Através das redes sociais do cantor, a assessoria revelou a internação e explicou o que aconteceu: "Devido a um mal-estar sentido em sua casa na tarde de ontem (07/06), o cantor Lulu Santos deu entrada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde por orientação médica permanecerá internado em observação clínica nas próximas 48h”, disseram.

Ainda no comunicado, a equipe revelou o estado de saúde de Lulu: “O cantor está sob cuidados médicos e o quadro de saúde é estável”, informaram, sem se aprofundar em detalhes, como o diagnóstico do artista. Por fim, eles concluíram a nota informando o cancelamento dos shows do cantor para este final de semana.

“Em função do ocorrido, está cancelada a participação do artista nos festivais: João Rock (08/06) e ‘Salve O Sul’ (09/06)”, disseram. Até o momento, Lulu Santos, que está em turnê pelo país, mantém os demais compromissos agendados para a próxima semana, incluindo apresentações no interior de São Paulo, e em seguida, parte em direção ao centro-oeste.

Festival toma atitude após Lulu Santos cancelar show:

Lulu Santos precisou cancelar seus shows deste final de semana após receber ordens médicas por questões de saúde. O artista era um dos músicos a se apresentar no festival João Rock, que aconteceu em Ribeirão Preto no último sábado, 8. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do festival afirmou que não substituiu o show, mas reagendou os horários.