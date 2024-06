Qual a dieta ideal? Açúcar pode dificultar emagrecimento, diz especialista

Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Gustavo Sá explicou porque o açúcar pode ser um vilão para quem deseja perder alguns quilinhos durante a dieta

A busca pela dieta ideal pode provocar diversas reações nas pessoas, principalmente naquelas que estão lutando contra a balança. Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Gustavo Sá falou um pouco sobre o assunto e deu dicas valiosas para os interessados em perder alguns quilinhos.

"Não existe dieta ideal. Isso é uma balela, uma farsa. Algumas sociedades, algumas instituições tentaram colocar uma pirâmide alimentar, mas aquela estratégia é falha, porque nenhum indivíduo é igual", inicia ele, que completa: "nós precisamos nos adaptar à realidade de cada paciente. Porque às vezes a melhor dieta não é a melhor dieta para aquele paciente".

Mas apesar das singularidades de cada indivíduo, Gustavo explica que a dieta a qual ele poderia indicar para qualquer pessoa seria aquela baseada nos costumes alimentares do Mediterrâneo. "Ela tem muita proteína, principalmente proteína com carne branca, peixe, a gente tem boas oleaginosas, o azeite é bem usado no Mediterrâneo", diz.

Quanto aos mitos e verdades do mundo das dietas, o especialista confirma que o açúcar é um detalhe importante para quem tem planos de emagrecer. Por conta do seu alto valor calórico, é importante buscar alternativas mais saudáveis para saciar o desejo por doces ou uso de medicamentos.

"Quando a gente olha emagrecimento, a gente, logicamente, tem que olhar a questão calórica e o açúcar em si, ele é uma bomba calórica. Para quem gosta, para quem tem um paladar açucarado. Hoje em dia existem medicações para auxiliar no transtorno compulsivo alimentar e suplementações, que podem ajudar um pouco nessa vontade do doce".

Ele conta que o consumo de fruta pode ser uma saída saudável, mas não de maneira líquida. "Ingerindo a fruta sólida você vai obter esse açúcar, porque a frutose da fruta é um tipo de açúcar. Ruim é você adquirir açúcar, aquele açúcar refinado ou então os condimentos, os industrializados que contêm um alto teor de açúcar", frisa.

Outra dica importante passada pelo nutrólogo, é a importância de se manter no foco e ter organização em sua rotina, para não dar espaço e fortalecer as dificuldades. "Toda mudança é difícil, mas persistir e beber bastante água é a melhor coisa. Além de não desistir no começo".

"Outras dicas que dou é tornar a sua dieta o mais fácil possível, não ficar fantasiando algo muito difícil que você não vai conseguir fazer. É igual começar a ler, quem está começando não vai ler um livro de mil páginas logo no primeiro dia. Não, começa com um livro de menor leitura, vai adequando essa dieta ao longo do tempo", finaliza.