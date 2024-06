Lulu Santos é internado após passar mal e cancela shows: ‘Orientação médica’

Lulu Santos é hospitalizado devido a mal-estar e suspende agenda de apresentações para o final de semana; entenda o que aconteceu

Na última sexta-feira, 7, o cantor Lulu Santos foi internado em uma clínica no Rio de Janeiro e deve permanecer em observação pelas próximas 48 horas. Segundo comunicado de sua equipe, ele precisou ser hospitalizado após sentir mal-estar, o que resultou no cancelamento de sua agenda de compromissos para este final de semana.

Através das redes sociais do cantor, sua assessoria revelou a internação e explicou o que aconteceu: "Devido a um mal-estar sentido em sua casa na tarde de ontem (07/06), o cantor Lulu Santos deu entrada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde por orientação médica permanecerá internado em observação clínica nas próximas 48h”, disseram.

Ainda no comunicado, a equipe revelou o estado de saúde de Lulu: “O cantor está sob cuidados médicos e o quadro de saúde é estável”, informaram, sem se aprofundar em detalhes, como o diagnóstico do artista. Por fim, eles concluíram a nota informando o cancelamento dos shows do cantor para este final de semana.

“Em função do ocorrido, está cancelada a participação do artista nos festivais: João Rock (08/06) e ‘Salve O Sul’ (09/06)”, disseram. Até o momento, Lulu Santos, que está em turnê pelo país, mantém os demais compromissos agendados para a próxima semana, incluindo apresentações no interior de São Paulo, e em seguida, parte em direção ao centro-oeste.

Nos comentários, Lulu recebeu o apoio de amigos e familiares: “Melhore, querido amado”, disse Tatá Werneck. “Melhoras, você é necessário”, desejou Mônica Martelli. “Rapidinho você vai estar bem, querido”, escreveu Leilane Neubarth. “Lu! Queremos você bem! se cuida, a torcida é imensa que nem nosso amor por você!!”, disse Zélia Duncan.

