Festival toma atitude após Lulu Santos cancelar show por questões de saúde

Procurada pela CARAS Brasil, assessoria do Festival João Rock explica mudanças após cancelamento do show de Lulu Santos nesse sábado, 8

Lulu Santos (71) precisou cancelar seus shows deste final de semana após receber ordens médicas por questões de saúde. O artista era um dos músicos a se apresentar no festival João Rock, que acontece em Ribeirão Preto nesta sábado, 8.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do festival afirmou que não deve substituir o show de Lulu Santos, que estava previsto para subir ao Palco Brasil (Lendas Vol. 2) às 21h20 . Agora, os horários serão reagendados e os shows previstos para o momento serão os da banda Novos Baianos e de Ney Matogrosso (82).

Além da participação no festival João Rock, o artista também precisou cancelar sua participação no Salve o Sul, que acontecerá neste domingo, 9. O show beneficente arrecadará verbas para ajudar as vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

Lulu Santos foi internado na última sexta-feira, 7, em uma clínica no Rio de Janeiro e ficará em observação por 48 horas. De acordo com o comunicado de sua equipe, ele foi hospitalizado após se sentir mal.

"Devido a um mal-estar sentido em sua casa na tarde de ontem (07/06), o cantor Lulu Santos deu entrada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde por orientação médica permanecerá internado em observação clínica nas próximas 48h", diz o comunicado. "O cantor está sob cuidados médicos e o quadro de saúde é estável."

Até o momento, o artista, que está em turnê pelo Brasil, mantém os demais compromissos agendados para a próxima semana, incluindo apresentações no interior de São Paulo, e em seguida, parte em direção ao centro-oeste. O diagnóstico, no entanto, ainda não foi divulgado.

CONFIRA OS HORÁRIOS DO FESTIVAL JOÃO ROCK APÓS O CANCELAMENTO DO SHOW DE LULU SANTOS: