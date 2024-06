Tendência do explante de silicone tem inúmeros benefícios; saiba quais

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi fala sobre o movimento e destaca os principais benefícios da remoção dos implantes mamários

Existe uma tendência alta na indústria da cirurgia plástica: o explante de silicone. Um número crescente de mulheres está optando por remover os implantes mamários. Mas qual o motivo deste movimento? Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica a decisão da remoção e também destaca os principais benefícios.

O médico inicia explicando que o explante é um procedimento realizado em pacientes que possuem implantes de mama e desejam, por motivos de saúde ou estéticos, retirar as próteses. “Os implantes de silicone são dispositivos protéticos que, ao longo do tempo, são considerados adjuvantes no desenvolvimento de Síndrome ASIA (Síndrome Autoimune/Inflamatória induzida por adjuvantes – elementos externos)”, informa.

De acordo com o cirurgião plástico, ele é indicado para todas as mulheres que desejam remover suas próteses e não desejam recolocá-las, seja por suspeita de Síndrome ASIA, Doença do Silicone ou simplesmente porque não se identificam mais com os implantes.

São inúmeros os benefícios do explante. Nicola Biancardi pontua a seguir:

Alívio de sintomas físicos: Mulheres que experimentam sintomas físicos desconfortáveis ou dolorosos devido aos implantes mamários, como dor nas costas, dor no peito, aperto no peito, dificuldade respiratória ou desconforto geral, muitas vezes encontram alívio significativo após o explante.

Melhoria da saúde geral: Algumas mulheres podem experimentar problemas de saúde relacionados aos implantes mamários, como inflamação crônica, reações alérgicas, infecções recorrentes ou problemas autoimunes. A remoção dos implantes pode ajudar a melhorar a saúde geral e o bem-estar.

Melhoria da autoestima: Para mulheres que estão insatisfeitas com o tamanho, forma ou aparência de seus seios com implantes, o explante pode restaurar uma imagem corporal mais natural e aumentar a autoconfiança.

Redução de complicações futuras: Remover os implantes pode reduzir o risco de complicações futuras associadas aos implantes mamários, como ruptura, vazamento de silicone, contratura capsular ou formação de seroma.

Opção para reconstrução mamária: Algumas mulheres optam por realizar um explante seguido por uma reconstrução mamária utilizando tecido autólogo (por exemplo, retalhos de tecido adiposo) ou enxertos de gordura, oferecendo uma alternativa natural aos implantes mamários.

Simplificação da rotina de cuidados: O explante elimina a necessidade de monitoramento regular dos implantes mamários e pode simplificar a rotina de cuidados de saúde.

ETAPAS DO TRATAMENTO

Biancardi explica as etapas do tratamento. Primeiro, é preciso procurar o médico e marcar uma consulta. “Durante a consulta, são alinhadas as expectativas e propostas de resultados, avaliando a saúde global da paciente, características mamárias e indicações para o procedimento”, fala o médico, acrescentando sobre o orçamento. Para ele, é importante considerar aspectos financeiros, como tempo de recuperação e possíveis gastos adicionais com curativos e tratamentos complementares.

Depois, há o retorno para o pré-operatório. “Nesta fase, realizamos a avaliação final da saúde da paciente, com todos os exames pré-operatórios necessários para autorizar o procedimento. Em seguida, a realização da cirurgia. Geralmente, a paciente permanece no hospital por 24 horas após a cirurgia”, conta.

Segundo Biancard, durante o período pós-operatório, são administradas medicações para controle da dor e antibióticos, podendo ser utilizados drenos, conforme necessidade. A paciente recebe orientações sobre alimentação, prevenção de complicações e cuidados gerais.

O médico informa ainda sobre o retorno pós-operatório e alta médica. “Os retornos são agendados nos consultórios para acompanhamento da evolução, controle de edemas, equimoses e cicatrizes. Após a cirurgia, é fundamental manter avaliações regulares, anuais ou a cada dois anos, para garantir a saúde das mamas. O acompanhamento pode ser estendido por um período de 6 a 12 meses”, finaliza.