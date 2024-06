Especialista alerta para riscos de AVC no inverno: 'Aumenta o trabalho do coração'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile esclarece sobre riscos Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante as baixas temperaturas

Na próxima quinta-feira, 20, começa o inverno, com a aproximação de uma frente fria nesta época do ano, é bastante comum que existam preocupações relacionadas a nossa saúde. Nesse período aumentam os casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em entrevista à CARAS Brasil, a médica cardiologista Valéria Braile alerta para os riscos com doenças vasculares: "Aumenta o trabalho do coração".

A especialista esclarece que os casos de AVC no inverno aumentam porque o corpo precisa manter a temperatura em 36 °C, mas como o clima ambiente encontra-se baixo, o organismo tem que se esforçar muito para esse frio não nos esfriar por dentro.

"A primeira coisa que [o corpo] faz para que não percamos calor é contrair nossas artérias que ficam mais finas e assim temos menor superfície para perda de calor para o ambiente. Esse estreitamento, momentâneo das artérias, acaba sobrecarregando o coração, que terá maior esforço para bombear sangue para toda rede da circulação sanguínea", explica.

"Então, aumenta a pressão arterial aumenta o trabalho do coração. Essas 2 situações aumentam os riscos de infarto do coração e AVC. Acredita-se que no inverno chegamos a ter aumento de até 30% desses eventos cardiovasculares quando comparados com outras estações do ano", complementa.

Segundo a Dra. Valéria Braile é importante nesse período usar roupas adequadas que protejam do frio e ajudem a aquecer o corpo. Para pessoas hipertensas, a cardiologista orienta que é muito importante fazer aferições da pressão.

"Se a pessoa tem a sua pressão arterial controlada com medicamentos, é importante que no período do inverno, mesmo que ela esteja tomando medicamento [...] É muito importante fazer aferições da pressão. Se o seu organismo está acostumado com a temperatura média de 30 graus na hora que abaixa para 20, o seu organismo tem que fazer uma adaptação para isso", esclarece.

PODE SE EXERCITAR?

Sobre exercícios físicos durante as baixas temperaturas, a Dra. Valéria Braile reforça que é importante o paciente verificar se a sua pressão arterial não está ficando mais elevada durante a prática dos esportes.

"Eu acho importante verificar se você não está ficando com uma pressão arterial mais elevada, ou seja, acima de 14 por 9. Se tiver ficando com a pressão acima de 14 por 9, realmente, não seria recomendado você praticar atividade física. Procure um médico para tratar essa hipertensão mesmo que seja transitória no inverno, mas isso eleva muito a chance de se ter um infarto ou AVC", finaliza Valéria Braile.