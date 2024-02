Luiza Zveiter revela que já pesou 136 kg. Veja a foto antiga

Repórter do programa Mais Você, Luiza Zveiter já lutou contra a obesidade e mostrou foto de quando estava com 136 kg. Compare aqui

A repórter Luiza Zveiter, que trabalha no programa Mais Você, da Globo, surpreendeu ao contar que já precisou lutar contra a obesidade. Em uma participação no matinal nesta sexta-feira, 23, ela disse que já esteve acima do peso e chegou a pesar 136 kg quando tinha 18 anos de idade.

A estrela passou pela cirurgia bariátrica e emagreceu mais de 70 quilos. Há alguns anos, ela mostrou um álbum de fotos do seu passado e refletiu sobre a mudança de vida.

"Há exatos 20 anos eu resolvi mudar a minha vida. No 27/11/2001, às 07h30, eu entrava pra fazer a cirurgia bariátrica. Uma menina com 18 anos, sem depressão, sem tristezas aparentes, que vivia a vida sorrindo, sempre fazendo piada das coisas, com 136kg… mas que não vivia por completo tudo que as meninas da sua idade viviam, que tinha medos que os outros se quer imaginavam (ficar presa na cadeira do teatro, cinema, restaurante, usava casaco na escola num calor de 40 graus, paquera nem se fala, nunca tinha comprado roupa em loja…) Daquele dia em diante eu descobri uma nova vida, uma felicidade que nem sabia que existia. Foi fácil? Não! Não é até hoje quando entalo, quando fico com falta de vitaminas, ferro…", disse ela.

E completou: "Faria a cirurgia novamente? Com certeza. Mas não com a cabeça que eu tinha na época que operei. A minha vida mudou mesmo depois de anos de operada, quando voltei a ganhar peso e minha saúde ficar ruim. Foi quando entendi que a cirurgia não fazia milagre, que a minha saúde eu tinha que conquista-lá todos os dias me cuidando, comendo bem, fazendo atividade física regularmente, dormindo bem, cuidando da minha saúde mental (que dá uma piorada quando viramos adultos rsrs). Quem tem a doença obesidade precisa se tratar como qualquer outra pessoa com alguma outra doença crônica. Eu sei o quanto é difícil. Ainda mais quando gostamos de comer. Mas na vida tudo é equilíbrio. Em nenhum aspecto podemos fazer só o que nos dá prazer sem nenhuma consequência ruim".

"Então busque entender se você tem a obesidade como doença ou se você come em excesso. Pense no que te faz comer de forma compulsiva se for o caso, trate sua cabeça e pense na sua saúde.Se for mesmo necessário um médico te dirá que precisa operar. Mas não faça achando que é um milagre. Se ame! Se ame de verdade! Porque os meus 136kg não me deixavam triste, mas eu não tinha disposição pra fazer muitas coisas que uma pessoa com menos peso fazia, eu não conseguia fazer muitos movimentos sem ficar ofegante e fora que na minha época não tinha nada para obeso. Não tinha cadeira, não tinham lojas com roupas lindas em tamanho realmente grande. Então dentro de mim eu tinha muitos medos e angústias silenciosas. Não acho que ninguém tem que estar dentro de um padrão de beleza. Mas todos podem e devem estar em dia com a saúde!", finalizou.

