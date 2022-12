Luigi Baricelli abre o jogo sobre depressão e crises de pânico: “Me achava fake”

O ator Luigi Baricelli comentou em entrevista sobre os quadros de depressão e crises de pânico que já teve enquanto trabalhava na televisão

Nesta quinta-feira, 1, Luigi Baricelli comentou sobre seu quadro de depressão e crises de pânico no programa Sensacional apresentado por Daniela Albuquerque. O astro de novelas como Laços de Família e Insensato Coração acredito que estes problemas de saúde foram devido a uma questão existencial.

“Estava bem estabelecido. Não entendi o que era. Era um processo existencial mesmo. Acordava às 5h da manhã com o lençol todo molhado de suor”, comentou o ator que chegou a apresentar o Video Show na Rede Globo.

O ex-galã ainda detalhou: “Nem sabia que sensação louca era aquela. Saía de casa, ia fazer o programa ao vivo e voltava para ficar na cama. Durante um ano [...] Eu me achava fake, acho meio estranho isso. Quando desligava as luzes [do estúdio] já baixava a tristeza”.

Luigi ainda relembrou o início da carreira, quando trabalhava como modelo, e ouviu vários “nãos”: “Aprendi muitas coisas como modelo, entre elas que você é mais rejeitado do que aceito. É muito mais não [do que sim]. Então ali já é uma preparação para a vida”.

Retorno?

Recentemente, Luigi compareceu ao PODCARAS e surpreendeu ao comentar sobre um possível retorno às telinhas.

“Eu acredito que todos os meios que a gente possa trazer um nível de conhecimento, através de um personagem, ele é válido. É ótimo”, comentou o ator escreveu o livro “Sentir Para Pensar”.