Ludmilla posta no hospital com intoxicação alimentar e preocupa fãs

"Passei mal a beça", contou a cantora Ludmilla nos stories de suas redes sociais na manhã deste sábado, 09; ela faz show em Brasília ainda hoje

Na manhã deste sábado, 09, Ludmilla deu um susto em seus fãs e seguidores. A cantora contou que teve uma intoxicação alimentar. Nos Stories de seu Instagram, a cantora contou que foi ao hospital dois dias seguidos, devido a intoxicação.

Apesar do quadro, a funkeira seguirá com sua agenda de shows e compromissos: "Fui dois dias seguidos pro hospital, tive intoxicação alimentar, passei mal a beça, mas já fui medicada e estou um pouco melhor. Daqui a pouco tô aí Brasília", escreveu a funkeira.

Recentemente Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, anunciaram que vão iniciar o processo de fertilização in vitro para realizarem o sonho de ter um filho. As duas visitaram uma clínica em Miami, nos Estados Unidos, nas últimas semanas e contaram detalhes ao Fantástico.

Brunna Gonçalves revela detalhes sobre a futura gravidez

A dançarina Brunna Gonçalves e a esposa, a cantora Ludmilla, já deram início ao planejamento para realizarem o desejo de ter um filho, as famosas foram visitar a clínica há poucas semanas e já realizaram os primeiros exames. "A gente está no início, na fase dos exames. Fizemos um exame que para ficar pronto demora quase dois meses. é um processo longo. Quando a gente foi na clínica, já parecia que a gente estava grávida. Tivemos que fazer o ultrassom para ver se está tudo certo", disse Brunna.

Então, a dançarina ainda contou que é ela quem vai engravidar do bebê delas. "Ano que vem a gente quer fazer todo o processo. Vai ser o óvulo dela com o doador, vai fecundar o óvulo e vai colocar dentro de mim", contou ela.

Elas ainda contaram que se questionaram sobre a decisão de ter um filho por causa do preconceito contra as pessoas negras. "Colocar um filho no mundo hoje em dia é uma coisa de coragem", disse Ludmilla. E Brunna completou: "O mundo está cruel. São coisas muito cruéis. E quando for o nosso?".