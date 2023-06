Luciano Szafir passa por nova cirurgia e revela detalhes: 'Excelente notícia'

Luciano Szafir grava vídeo direto do seu quarto no hospital após passar por nova cirurgia

O ator Luciano Szafir passou por mais uma cirurgia. O procedimento cirúrgico aconteceu na última quarta-feira, 28, em um hospital de Campinas, no interior de São Paulo. Ele realizou a cirurgia para colocar uma prótese no quadril após sentir dores na região.

Nesta quinta-feira, 29, o artista surgiu um vídeo direto do quarto do hospital e tranquilizou os fãs sobre o seu estado de saúde. Ele contou que está bem e terá alta hospitalar nas próximas horas. “Estou passando aqui para dar uma excelente notícia. Estou no Vera Cruz, que aliás sempre me recebe muito bem. Esta foi a última cirurgia programada que eu tive. Vou receber alta hoje. Coloquei uma prótese no quadril e agora as dores acabam. Eu volto para uma vida normal. Estou muito feliz, queria dividir isso com vocês e agradecer as orações nesses dois anos e meio”, contou ele.

A esposa dele, Luhanna Szafir, também fez uma homenagem para o maridão após a cirurgia. "Não somos lindos juntos?? Amor da minha vida. Meu Superman. Não foi uma, nem duas vezes que você renasceu. Foram muitas. Forte como um leão, guerreiro, grato, resiliente, grande em todos os sentidos e sentimentos. Você me ensina tanto, me dá tanto amor, tanto carinho, tanto prazer, me faz rir e sorrir todos os dias transbordando de amor, alegria e cumplicidade. Me respeita como eu sou. Você é minha vida, meu grandão. Parabéns, meu amor, pela sua enorme força e capacidade de superação. Te amo pra sempre em todas as vidas! Que Deus siga abençoando nossa família com saúde, amor e felicidade sempre! Le chaim!!!!", disse ela.

Nos últimos anos, Luciano Szafir foi internado em decorrência de complicações da Covid-19 e passou por cirurgias.

Luciano Szafir se casou com Luhanna Szafir no início de outubro

No dia 12 de outubro, Luhanna e Luciano Szafir oficializaram a união após onze anos juntos. O casamento, para 300 convidados, aconteceu em Campinas, interior de São Paulo, e o casal optou por uma cerimônia ecumênica, já que o ator é judeu, e ela católica.

“Estava extremamente tranquilo até avistar a Luhanna entrar. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Chorei igual criança”, disse ele.

Luciano e Luhanna tem dois filhos, Mikael e David. O ator também é pai de Sasha Meneghel (24), fruto de seu relacionamento com Xuxa Meneghel (59). A modelo marcou presença na cerimônia ao lado do marido, João Figueiredo (23).