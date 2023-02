Luciano Szafir desabafa sobre luta pela vida: 'Eu berrava na UTI'

Luciano Szafir relembra os momentos difíceis que viveu ao ser internado com Covid-19: 'Lembro de tudo'

O ator e apresentador Luciano Szafir (54) relembrou a sua luta contra a Covid-19. Ele foi diagnosticado com a doença há alguns meses e viveu momentos desafiadores e difíceis. O artista ficou internado por vários dias ao sofrer com as consequências do coronavírus em seu corpo.

Em conversa no podcast PodSempre, ele relembrou a fase internado. “A Covid acabou comprometendo 84% do pulmão. Ainda tinha uma cirurgia muito séria para fazer. A probalidade de eu sair vivo da mesa era menos de 15%. Eu tive sorte e escapei”, disse ele, e completou: “Lembro de tudo, inclusive que a intubação foi horrível. Eu senti tudo, senti engolindo água, senti como se estivesse morrendo”.

Logo depois, ele relembrou quando teve um sangramento abdominal e precisou colocar uma bolsa de colostomia. Ele desabafou sobre a dor que sentiu. “É uma dor horrível, morfina não segurava. Tomei junto com uma anestesia para cavalo. Eu berrava na UTI”, contou.

Então, o artista relembrou de um momento tenso na UTI. “Eu estava com 180 de batimentos cardíacos. O médico falou: 'calma, você não vai morrer agora, mas você vai piorar muito ainda, não se assuste'. Os batimentos foram para 207 e depois disso eu só ouvi o barulho do aparelho cessar por 15 segundos. Naquele momento, eu estava esperando apagar a luz”, disse ele.

Luciano Szafir exibe foto com a irmã gêmea

Em dezembro de 2022, Luciano Szafir e sua irmã gêmea, Priscila Szafir,completaram 54 anos de vida. Para homenagear a irmã, o ator, apresentador e ex-modelo compartilhou um clique em família com uma declaração de carinho: “Fica aqui o meu beijo pelo nosso niver. Te amo”, escreveu na legenda da publicação com uma foto exclusiva dos dois juntos.

Além da designer de joias Priscila, que leva uma vida discreta e longe das câmeras, o pai de Sasha Meneghel tem mais dois irmãos: Alexandra (falecida) e Salomão, filhos dos empresários Beth e Gabriel Szafir, que faleceu há cerca de cinco anos.