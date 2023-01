Luciano Szafir choca ao publicar foto com irmã gêmea

Em clique raro ao lado da irmã, Priscila Szafir, Luciano Szafir surpreendeu os seguidores que não conheciam a gêmea

No último dia 31, Luciano Szafir celebrou seu aniversário de 54 anos e o de sua gêmea, Priscila Szafir. Para homenagear a irmã, o ator, apresentador e ex-modelo compartilhou um clique em família com uma declaração de carinho: “Fica aqui o meu beijo pelo nosso niver. Te amo”, escreveu na legenda da publicação com uma foto exclusiva dos dois juntos.

Muitos seguidores não sabiam do parentesco próximo entre Priscila e Luciano, e ficaram bastante surpresos: “Você tem uma gêmea, que demais”, comentou um dos internautas. Além da designer de joias Priscila, que leva uma vida discreta e longe das câmeras, o pai de Sasha Meneghel tem mais dois irmãos: Alexandra (falecida) e Salomão, filhos dos empresários Beth e Gabriel Szafir, que faleceu há cerca de cinco anos.

Luciano também aproveitou a ocasião para compartilhar alguns outros momentos descontraídos ao lado da família, incluindo um vídeo de parabéns com uma vela de ponto de interrogação em seu bolo: “Eu sou jurássico, é isso?”, brincou sorridente com os filhos David (9) e Mikael (7), ao celebrar as suas 54 primaveras.

Luciano Szafir passou por cirurgia no quadril

Em novembro do ano passado, o ator Luciano Szafir precisou passar por um procedimento cirúrgico delicado para suavizar as dores de uma artrose no quadril. Segundo o ortopedista Marcelo Godoi Cavalheiro, a artroplastia consiste na retirada da superfície gasta, que é substituída por uma prótese de cerâmica.

A cirurgia correu bem e em pouco tempo Luciano recebeu alta hospitalar e retornou às suas atividades para recuperação, como a fisioterapia: “Estava muito apreensivo, mas agora minha esperança de voltar a ter uma vida sem dor foi renovada”, contou em uma publicação durante o período.