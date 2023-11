Lipedema: o que é a condição que levou Luana Andrade a passar por uma lipoaspiração

Entenda o que é o lipedema; nos últimos anos, vários famosos tem recorrido às cirurgias

A morte precoce da modelo Luana Andrade deixou um alerta sobre os riscos das cirurgias plásticas. Agora, novas revelações de uma amiga mostram o real motivo da artista ter procurado uma lipoaspiração, procedimento usado para a remoção de gordura localizada.

De acordo com Brenda Paixão, que esteve no mesmo reality show que a jovem, ela sempre quis passar pelo procedimento por culpa de uma condição que é muito comum entre as mulheres.

"Luana tinha lipedema nos joelhos. Falava sobre essa cirurgia desde a época do Power... Sempre foi sua vontade remover, falou sobre isso comigo algumas vezes, trazia muitas inseguranças pra ela, sabe Enfim, acho que não nos cabe o julgamento nesse momento, o melhor que podemos fazer é orar pela alma dela e pelos entes queridos, pois a dor é tremenda", declarou.

O que é lipedema?

Lipedema é o acúmulo incomum de gordura em partes do corpo, como braços, pernas e joelhos. Recentemente, as pesquisas sobre o tema tem disparado nas redes sociais após famosas e influenciadoras passarem por procedimentos estéticos para a remoção de gordura.

Segundo especialistas, a cirurgia só é indicada para casos muito graves e não deve ser realizada em casos leves. "Tem muita gente se aproveitando da palavra lipedema e dizendo que precisa de cirurgia quando na verdade quer estética. Em fases iniciais não precisa. Estou vendo influenciadores falando que estão operando pelo lipedema e acabam influenciando pessoas que acham que a cirurgia é a única solução", disse o cirurgião Alexandre Amato para a Folha de S. Paulo.

Outras famosas fizeram o procedimento

Um dos relatos que mais viralizaram recentemente foi da influenciadora Valentina Archer. Aos 24, ela viralizou no TikTok ao contar como descobriu a condição e passou pelo tratamento com lipoaspiração. Em fevereiro, a ex-BBB Amanda Djehdian também passou pelo processo e dividiu a história com os fãs.