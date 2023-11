Brenda Paixão revela motivo de Luana Andrade para fazer cirurgia no joelho

Motivo de Luana Andrade para passar por lipoaspiração no joelho é revelado por amiga do 'Power Couple', Brenda Paixão

Amigas de Power Couple, Brenda Paixão e Luana Andrade já tinham falado sobre a vontade da assistente de palco do Domingo Legal em fazer a lipoaspiração no joelho. Nesta quarta-feira, 08, após a morte da jovem, de 29 anos, a influenciadora revelou o que levou a namorada de João Hadad a passar pelo procedimento.

Segundo Brenda, Luana já falava sobre o procedimento desde quando participaram do reality de casais da Record TV. "Luana tinha lipedema nos joelhos. Falava sobre essa cirurgia desde a época do Power... Sempre foi sua vontade remover, falou sobre isso comigo algumas vezes, trazia muitas inseguranças pra ela, sabe?", revelou.

"Enfim, acho que não nos cabe o julgamento nesse momento, o melhor que podemos fazer é orar pela alma dela e pelos entes queridos, pois a dor é tremenda", desabafou a ex-power couple sobre a amiga ter falecido após ter quatro paradas cardíacas por complicações da cirurgia.

Segundo o hospital, Luana foi internada na tarde de segunda-feira, 6, para passar pela lipoaspiração com médicos particulares. Durante a cirurgia, ela teve uma intercorrência respiratória e o procedimento foi interrompido. Ela foi reanimada e levada para UTI. Lá, ela teve uma evolução negativa e veio à óbito às 5h30. A causa da morte foi definida como embolia pulmonar maciça.

Celso Portiolli revela como foi último encontro com Luana Andrade

O apresentador Celso Portiolli esteve no velório do corpo de Luana Andrade, que era assistente de palco do programa Domingo Legal, do SBT, nesta quarta-feira, 8. Ele conversou com a imprensa depois de se despedir da colega de trabalho e falou sobre quando foi o último encontro.

Ele contou que viu Luana com vida pela última vez no domingo, quando trabalharam no SBT. "Domingo no programa. Inclusive, ela fez a primeira ação de merchan dela, estava super feliz. Foi o último momento, mas você nunca imagina…”, disse ele.

Então, o comunicador contou sobre quando recebeu a notícia da morte dela. "Quando me deram a notícia, eu fiquei muito surpreso, porque passa um filme na sua cabeça, né? Eu falei: ‘Meu Deus, mas do quê? E eu fiquei surpreso. Eu fiquei muito chocado”, afirmou.

Por fim, ele lamentou: "Uma perda inesperada de uma menina tão jovem, a Luana, uma companheira de trabalho maravilhosa. Uma menina cristã, sonhadora, família, que estava vivendo um momento muito especial. Ela estava muito feliz, é difícil para a gente receber a notícia. Me chocou e chocou a equipe toda. É uma perda que machucou bastante a gente”.