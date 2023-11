Celso Portiolli lamenta a morte de sua assistente de palco: ‘Estou arrasado’

Celso Portiolli fala sobre a morte precoce de Luana Andrade, que morreu aos 29 anos e trabalhava no Domingo Legal

O apresentador Celso Portiolli lamentou a morte da assistente de palcoLuana Andrade, que trabalhava no Domingo Legal, do SBT. A morte dela aconteceu na madrugada desta terça-feira, 7, após complicações em uma cirurgia estética de lipoaspiração. A jovem sofreu uma embolia pulmonar maciça e não resistiu.

Nas redes sociais, Portiolli desabafou sobre a morte precoce da colega de trabalho e mostrou uma foto deles juntos no estúdio da atração.

"Não dá pra acreditar. Estou arrasado com a partida precoce de Luana, nossa querida assistente de palco. Luana nos deixou aos 29 anos e sua falta será profundamente sentida. Enviamos nosso amor e força a todos os seus entes queridos neste momento difícil. Descanse em paz, Luana. Sua memória será eternamente preservada em nossos corações. Triste demais", disse ele.

Hospital revela detalhes sobre a morte de Luana Andrade

O Hospital São Luiz divulgou uma nota oficial com informações sobre como foi a internação da jovem para realizar uma lipoaspiração e a complicação que levou a sua morte durante a madrugada.

De acordo com o hospital, ela foi internada na tarde de segunda-feira, 6, para passar pela lipoaspiração com médicos particulares. Durante a cirurgia, ela teve uma intercorrência respiratória e o procedimento foi interrompido. Ela foi reanimada e levada para UTI. Lá, ela teve uma evolução negativa e veio à óbito às 5h30. A causa da morte foi definida como embolia pulmonar maciça.

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família.Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe", informaram.

E completaram: "A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família".