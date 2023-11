Letícia Laranja, a ‘Flor’ de ‘Terra e Paixão’, faz alerta após acidente grave: ‘Não ter pressa’

Atriz de 'Terra e Paixão', Letícia Laranja compartilha detalhes de acidente que levou à perda de um órgão em entrevista à CARAS Digital

Letícia Laranja, que fez sua grande estreia na novela da Globo 'Terra e Paixão' como a personagem 'Flor', compartilhou um alerta valioso após sofrer um grave acidente de bicicleta. Em uma entrevista à CARAS Digital, a atriz revelou novos detalhes sobre a experiência traumática, que acabou resultando na perda de um órgão.

Amante dos exercícios físicos, Letícia tinha o hábito de andar de bicicleta. No entanto, um grave acidente ocorreu quando ela descia uma ladeira íngreme. Como resultado da queda, além de perder o baço, a atriz enfrentou fraturas na coluna e costelas, que demandaram uma cirurgia e uma hospitalização de dez dias.

Hoje, recuperada após o trauma, a artista contou que conseguiu tirar uma lição do acidente apesar do susto: “Eu sinto que na minha vida, eu entendo as coisas depois de um tempo, sabe? A coisa acontece e depois de um tempo eu vou entender”, ela revelou que andou refletindo sobre o impacto da queda em sua vida recentemente.

“Foi um acidente muito sério, muito grave assim e eu fiquei muito mal, mas hoje eu vejo que foi muito importante para mim, para eu pensar em como não ter tanta pressa para fazer as coisas. Eu caí porque eu estava com pressa”, Letícia abriu o coração e revelou o verdadeiro motivo por trás do acidente.

“Isso é uma coisa que me marcou muito e isso interfere, com certeza, no meu trabalho. Minha vida tem muito a ver com o meu trabalho, pra mim é uma coisa que anda junto, então até nisso eu penso que não preciso ter pressa, as coisas acontecem com o tempo e eu preciso andar junto com esse tempo, se não eu vou me atropelar e vou cair, igual eu cai de bicicleta”, a artista deixou seu alerta.

Vale lembrar que, além de comemorar sua recuperação, a atriz tem motivos de sobra para celebrar. 'Terra e Paixão' marca a estreia de Letícia na televisão. Na novela escrita por Walcyr Carrasco, a atriz interpreta 'Flor', uma mãe solteira que trabalha como prostituta e se apaixona pelo protagonista da trama, 'Caio', interpretado por Cauã Reymond.

Letícia Laranja já viveu dificuldades financeiras:

Ainda durante a entrevista concedida à CARAS Digital, Letícia Laranja contou que enfrentou uma jornada desafiadora para conquistar seu lugar no mundo da atuação. A atriz revelou que passou por inúmeras dificuldades financeiras ao longo do caminho, além de expor a realidade que muitos atores enfrentam no começo da carreira.

Desde que decidiu ser atriz, Letícia já se viu trabalhando como garçonete, assistente de dentista e professora para garantir o sustento: "Quando eu escolhi ser atriz, me formei na escola e vim direto fazer faculdade, então aí eu já tinha uma dificuldade muito grande de me sustentar, de ter dinheiro para fazer as coisas”, disse a artista; confira o relato na íntegra.