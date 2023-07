Atriz de Terra e Paixão, Letícia Laranja já passou por cirurgia superinvasiva. Saiba o que aconteceu!

A atriz estreante na televisão, Letícia Laranja, conta a história de cirurgia superinvasiva que lhe deixou com grande cicatriz

Entrevistada pelo jornal Extra, a atriz Letícia Laranja, estreante na televisão pela novela Terra e Paixão, da TV Globo, abriu sobre cirurgia superinvasiva que precisou ser submetida. A intérprete de Flor passou pelo procedimento após um acidente.

Na conversa, a artista falou sobre sua paixão por esportes e como eles lhe ajudaram a lidar com suas próprias inseguranças, além de exergar os exercícios como uma terapia. Ela deu destaque para o mountain bike, modalidade do ciclismo cujo objetivo é percorrer caminhos irregulares e com obstáculos.

Contudo, as coisas ficaram complicadas quando Letícia sofreu um acidente enquanto andava de bicicleta. "Capotei de bicicleta, quase morri. Perdi o baço, tive que fazer uma cirurgia superinvasiva. Fraturei coluna, quebrei costela, horrível. Fiquei internada por dez dias", contou a artista.

Após ser submetida ao procedimento cirúrgico, ela passou a ter uma grande cicatriz em sua barriga, que ela não tem nenhum problema em mostrar. E mesmo com o susto, a estreante admitiu que não deixou de praticar o esporte.

Letícia Laranja teve affair com Cauã Reymond? Atriz responde!

Recenetemente, a atriz Letícia Laranja, da novela Terra e Paixão, da Globo, foi surpreendida ao ver seu nome repercurtir na internet com rumores de affair. A intérprete de Flor ganhou destaque após ser conectada com o ator Cauã Reymond, com quem contracena na televisão.

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a artista abriu o jogo e revelou sua verdadeira relação com os colegas de elenco. Ela contou que é amiga de Cauã Reymond e não se importa com os boatos.

“Eu lido com essas notícias de uma forma muito tranquila, até porque é mentira. Mesmo se fosse verdade eu não ligaria. Ele é meu companheiro de cena, um amigo que ainda estou conhecendo. Mas também acho normal as pessoas pensarem coisas e criarem rumores. Faz parte”, disse ela.

Então, ela também desmentiu os rumores de affair com Igor e contou que está solteira. “Não faz o menor sentido. Não entendi nada sobre que clima de romance é esse que falaram [risos]. Ele é um amigo querido. Nos conhecemos na novela e nos conectamos muito, porque temos pensamentos superparecidos. Estou solteira e muito focada no meu trabalho”, declarou.