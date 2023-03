Leo Jaime descobre 'cisto maior que o rim'

Leo Jaime surpreende ao descobrir que fez um exame e recebeu a notícia de que tem um cisto na bexiga

O cantor Leo Jaime surpreendeu seus fãs ao contar que foi diagnosticado com um cisto na bexiga. Ele contou que o cisto é benigno, mas impressionou pelo tamanho que está.

Ele recebeu o diagnóstico ao fazer uma ultrassonografia. “Fiz hoje e descobri um cisto maior que meu rim. Mas benigno”, disse ele nas redes sociais.

Em conversa com o site Gshow, Leo Jaime disse que está bem e já sabia da existência do cisto. “Já tinha, mas cresceu. É como uma bolha de água, é líquido”, contou.

Fiz hoje e descobri um cisto maior que meu rim. Mas benigno https://t.co/KjDN5AA9ry — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) March 8, 2023

Leo Jaime rebate preconceito por dançar

Aluno de aulas de balé, o cantor Leo Jaime rebateu as críticas contra os homens que querem dançar. "Se você for pedir autorização para os outros ou pro mundo pra você ser feliz, provavelmente você vai se cansar. Porque não tem que todo mundo gostar, todo mundo aprovar, não tem nem que todo mundo saber. Eu venci um preconceito do medo do julgamento alheio por idade, por tipo físico, por aparência. Tudo isso foi para mim um tabu muito grande e quando eu fui fazer a Dança dos Famosos era um exercício para vencer esta minha autocensura. E aí eu tinha que estrear ao vivo na televisão a cada domingo, me expondo fisicamente ao julgamento dos outros, que era para ser julgado que eu estava. Ao longo da vida, eu era muito jovem e me apresentava ao público dançando muito, porque era espontâneo. E à medida que o tempo foi passando eu fui ganhando peso, ficando barrigudo. Comecei a ouvir umas críticas", disse ele no Globo Repórter.

Por fim, ele contou sobre seus ídolos. "Eu tenho como ídolo o Mick Jagger, que hoje com 79 anos está requebrando como nunca. Ney Matogrosso também, dançando e cantando como nunca e aquilo pra mim é um exemplo de como aproveitar a vida por muito tempo", afirmou.