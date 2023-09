Kéfera explica motivo de expor lipoaspiração: "Ser transparente"

A atriz e influenciadora Kéfera Buchmann revelou o motivo para contar que fez lipoaspiração

A triz e influenciadora digital Kéfera Buchmann fez uma lipoaspiração em junho e fez questão de contar para os seus seguidores das redes sociais. Em entrevista ao Gshow, ela explicou o motivo de falar abertamente sobre o procedimento estético.

"Fiz questão de falar porque, imagina, eu apareço diferente esteticamente e falo que foi com alimentação regrada e exercício físico? Acho que meu papel como mulher e influenciadora também é compartilhar isso para que outras mulheres vejam e entendam que teve uma cirurgia estética ali também", justificou.

Kéfera ainda falou que a decisão de falar a verdade também foi para evitar comparações entre ela e as seguidoras. "Acho importante para evitar comparação, e pensar: 'Poxa, também malho e não chego nesse resultado'. Tem muitas pessoas do meio [artístico] que acabam fazendo intervenção cirúrgica, que tem algum procedimento, não fala, e acaba gerando uma frustração em quem vê de fora. "Acho melhor ser transparente e contar", reforçou.

A atriz garantiu que está bastante satisfeita com o resultado da lipo. "Estou muito feliz. Já gosto de fazer exercício físico e tem partes que antes eu malhava, trabalhava, que não apareciam tão destacadas, e agora aparecem mais. Estou muito empenhada, brinco que agora vou virar bodybuilder (fisiculturista)", completou.

Resultado da lipo

Recentemente, Kéfera agitou as redes sociais ao mostrar o resultado da lipoaspiração em seu corpo. Nesta semana, ela surgiu com a barriga reta à mostra para ostentar o resultado impecável do seu procedimento estético. Na foto, a morena apareceu com uma blusa curtinha e calça jeans de cintura baixa, que deixou de fora a barriga repaginada dela.

"Agora vocês entenderam o sumiço dos stories? Falei que estava em BH realizando um sonho, agora contei o que é. Mas, para manter esse sonho, é preciso ser bem disciplinada, dieta regradinha, treinar muito... É a minha primeira calça de cintura baixa na vida, estou em choque", disse ela.