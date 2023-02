José Mayer recebe alta hospitalar após ser internado no Rio: "Voltando para casa"

"De novo na liberdade das ruas do Rio", comemorou José Mayer em postagem nas redes sociais

José Mayer (73) anunciou que recebeu alta hospitalar da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. O ator deu entrada na unidade no último dia 07, após sentir uma indisposição respiratória.

"Segunda-feira, dia 27 de fevereiro, 11h55 da manhã, de novo na liberdade das ruas do Rio, indo para casa, graças a Deus, conduzido por minha companheira há 53 anos, Vera (Fajardo), meu anjo protetor. Como que ela me aguenta?", brincou o veterano.

"Beijos a todos, muito feliz de estar voltando para casa. E obrigado, de novo, pelas orações, pelo carinho, pela força espiritual que vocês me passaram", completou o artista.

Afastado das telinhas desde 2017, o ator também celebrou a marca de meio milhão de seguidores nas redes sociais.

José Mayer falou sobre seu estado de saúde durante internação: 'Melhor'

Em contato com Fabíola Reipert (49) no programa Balanço Geral, da Record TV, José Mayer contou que se sentia melhor e agradeceu pelo carinho do público.

Reipert ainda explicou que o artista foi internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro com quadro de sangramento no pulmão. Ele tem uma doença autoimune que atinge os vasos sanguíneos.

"Fabíola, queridíssima! Estou muito melhor meu amor. Estou aqui na fase final da minha retífica. E bem melhor. Tenho a impressão que sairei daqui renovado, como um velho ford bigode, com 'bimbelas' parafusetas novas, uma calota prateada, e com uma nova chance de prolongar a vida boa que tenho tido, com a minha família, meus amigos, por um bom tempo, tá? Agradeço muito a vocês pelo carinho de sempre. Beijos, beijos e beijos. Obrigado! Aproveito para agradecer também, não só o carinho do público quando alcancei um certo número no Instagram, mas a imensa, imensa onda de carinho e de amor que recebi por causa dessa internação de revisão de saúde. Beijos!", disse ele.