Demitido da Globo, José Mayer surge em vídeo raro e comemora feito: ''Uma dádiva''

Afastado da TV, aos 73 anos, ator José Mayer reaparece em vídeo publicado no Instagram para celebrar conquista

Afastado da televisão, o ator José Mayer (73) surpreendeu os seguidores ao reaparecer em um vídeo publicado em suas redes sociais!

Na manhã desta quinta-feira, 16, o artista, que foi demitido da TV Globo em 2019 após ser acusado de assédio por uma funcionária, postou o registro para celebrar uma conquista.

Recluso com a família em sua casa em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro, ele surgiu na web para comemorar a marca de 500 mil seguidores no Instagram e fez questão de agradecer aos fãs.

"Gente, 500 mil seguidores! Eu quero agradecer muito por esse carinho por mim seguindo esse Instagram que só tem fatos passados, que fizeram a minha carreira como ator", disse Mayer, que resgata lembranças de seus trabalhos na televisão em seu perfil.

"Agradeço a vocês de coração. É uma dádiva, um grande beijo a todos e vamos em frente", finalizou ele ao legendar a postagem. Vale lembrar que a última novela de Mayer foi A Lei do Amor (2016).

Confira o vídeo de José Mayer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Mayer (@josemayerarte)

José Mayer faz rara aparição com a esposa, Vera Fajardo

O ator José Mayer mostrou o seu lado romântico para celebrar o Dia dos Namorados. Ele compartilhou uma nova foto ao lado da esposa, Vera Fajardo. Eles levam uma vida longe dos holofotes e posaram juntinhos no sítio da família.

Na legenda, ele falou sobre o amor duradouro deles. “Vera e eu: um namoro que dura há 51 anos e que nos presenteou com uma filha muito amada e um lindo neto!”, disse ele. Os dois são pais da atriz Julia Fajardo – que atuou com o pai na novela Império, da Globo – e são avós de Antonio – filho de Julia com Pedro Gracindo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!