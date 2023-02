José Mayer fala sobre seu estado de saúde durante internação: 'Melhor'

José Mayer foi internado com sangramento no pulmão há alguns dias e atualizou os fãs sobre sua evolução no hospital

O ator José Mayer (73) está internado em um hospital no Rio de Janeiro há alguns dias e deve ter alta hospitalar em breve. Em contato com Fabíola Reipert (49) no programa Balanço Geral, da Record TV, ele contou que está melhor e agradece pelo carinho do público.

Reipert ainda contou que o artista foi internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro com quadro de sangramento no pulmão e está passando por exames. Ele tem uma doença autoimune que atinge os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e vias respiratórias.

"Fabíola, queridíssima! Estou muito melhor meu amor. Estou aqui na fase final da minha retífica. E bem melhor. Tenho a impressão que sairei daqui renovado, como um velho ford bigode, com 'bimbelas' parafusetas novas, uma calota prateada, e com uma nova chance de prolongar a vida boa que tenho tido, com a minha família, meus amigos, por um bom tempo, tá? Agradeço muito a vocês pelo carinho de sempre. Beijos, beijos e beijos. Obrigado! Aproveito para agradecer também, não só o carinho do público quando alcancei um certo número no Instagram, mas a imensa, imensa onda de carinho e de amor que recebi por causa dessa internação de revisão de saúde. Beijos!", disse ele ao programa Balanço Geral.

A internação de José Mayer foi confirmada durante o carnaval por sua equipe em um post nas redes sociais.“Em resposta às solicitações da imprensa informamos que o ator José Mayer se encontra internado na Casa de Saúde São José para uma sequência de exames necessários após ligeira indisposição respiratória. O ator encontra-se com bom ânimo, respirando sem necessidade de aparelhos e, após a realização dos exames, tem alta já prevista para os próximos dias. Ele, que recentemente postou um agradecimento ao carinho dos fãs e amigos, renova sua gratidão a todos, mais uma vez”, informaram.

