José Mayer é internado em hospital do Rio de Janeiro

Equipe de José Mayer rompe o silêncio após o ator ser internado no Rio de Janeiro: 'Respirando sem necessidade de aparelhos'

O ator José Mayer foi internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, para a realização de exames médicos. Ele teve uma indisposição respiratória e procurou ajuda médica. Ele está hospitalizado e está bem. A equipe dele informou que o artista deverá ter alta nos próximos dias.

“Em resposta às solicitações da imprensa informamos que o ator José Mayer se encontra internado na Casa de Saúde São José para uma sequência de exames necessários após ligeira indisposição respiratória. O ator encontra-se com bom ânimo, respirando sem necessidade de aparelhos e, após a realização dos exames, tem alta já prevista para os próximos dias. Ele, que recentemente postou um agradecimento ao carinho dos fãs e amigos, renova sua gratidão a todos, mais uma vez”, informaram.

A informação foi a internação de José Mayer foi dada em primeira mão pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles, que informou que o ator estaria no CTI. O colunista informou que o ator teria sido internado por conta de um sangramento alveolar no pulmão e os resultados dos exames foram positivos. A internação dele seria uma precaução da equipe médica por causa do histórico dele.

Por enquanto, a equipe de José Mayer não entrou em detalhes sobre o diagnóstico do artista.

