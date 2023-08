Jojo Todynho: Entenda o que pode ou não após cirurgia bariátrica

Cantora e estudante de advocacia, Jojo Todynho pegou fãs de surpresa ao fazer cirurgia bariátrica

Jojo Todynho (26) pegou os fãs de surpresa nesta semana ao revelar que realizou uma cirurgia bariátrica. Nesta quinta-feira, 8, a cantora contou aos seguidores que recebeu alta e iria continuar o tratamento pós-cirúrgico em casa. Entenda a seguir o que pode ser feito ou não após a operação.

A cirurgia bariátrica pode ser realizada em três formas, porém a artista não revelou qual intervenção fez. De acordo com o médico endocrinologista Vinicius Vieira Paschoal, o tipo de intervenção mais indicado para Jojo Todynho seria o Bypass —que consiste na redução do volume do estômago e um desvio no intestino delgado.

O especialista explica, em entrevista à CARAS Brasil, que devido ao desvio no intestino, pacientes que realizam esta intervenção cirúrgica deixam de absorver nutrientes importantes para o corpo no pós-cirúgico e, por isso, podem desenvolver um quadro de anemia.

"Quando o paciente sai da cirurgia ele já começa a fazer a suplementação e uma dieta líquida, de 50 ml de hora em hora no primeiro mês. Depois vai para uma dieta semi-líquida, depois pastosa e depois de alguns meses o paciente começa a comer uma comida um pouquinho mais sólida."

O médico explica que os pacientes que fazem este tipo de cirurgia bariátrica precisam de acompanhamento médico contínuo para o resto da vida, devido à dificuldade na absorção de nutrientes, e que não há restrições alimentares após o período de readaptação.

Pedro Archer, cirurgião geral, acrescenta ao dizer que é imporante que o paciente seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que envolva também profissionais da área da psicologia e psiquiatria, e da educação física, para, alguns meses após a cirurgia, fazer exercícios para ganhar massa muscular.

POR QUE REALIZAR UMA CIRURGIA BARIÁTRICA?

Paschoal explica que a intervenção cirúrgica é a última técnica utilizada para auxiliar no emagrecimento dos pacientes. "Normalmente, se tenta [emagrecer] aproximadamente por 1 ano e meio ou 2 anos acompanhado de um endocrinologista, nutricionista e psicólogo."

Caso o tratamento não funcione, então é indicado a cirurgia bariátrica, que pode ser feita de três formas: Bypass —intervenção mais utilizada e que apresenta melhores resultados nos pacientes chamados grandes obesos, Sleeve ou Balonete.

O profissional explica que a cirurgia Sleeve tem a mesma finalidade da Bypass, no entanto, ela apenas reduz o volume do estômago, não afetando o intestino ou a absorção de nutrientes. Por isso, pacientes que realizem esta intervenção não precisam de suplementação no pós-cirúrgico.

"É uma cirurgia restritiva, e não é tão eficaz para o quadro de grande obesidade", acrescenta Paschoal, que ainda afirma que o pós-operatório das duas é bastante parecido. Archer ainda explica que o procedimento do Balonete consiste em colocar um balonete no estômago do paciente, que também reduz o volume do órgão.

Caso a cirurgia não seja bem realizada, o paciente pode enfrentar quadros de obstrução, diarreia, vômito e até mesmo infecções. Além disso, caso não haja um acompanhamento correto após a cirurgia, o paciente pode desenvolver uma anemia grave ou distúrbio eletrolítico, precisando retornar ao centro cirúrgico.