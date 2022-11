Jay Leno sofre queimaduras após incêndio na garagem de casa

Jay Leno é vítima de incêndio com gasolina na garagem de sua casa e é levado às pressas para o hospital

O apresentador de TV Jay Leno (72) foi internado às pressas nos Estados Unidos após sofrer queimaduras em seu corpo. De acordo com o site da revista People, ele sofreu um acidente com gasolina na garagem de sua casa, quando a substância pegou fogo e criou um incêndio no local.

O setor de queimados do hospital revelou que a condição dele é estável e o artista esta recebendo tratamento em suas queimaduras no rosto e nas mãos. O incidente aconteceu no final de semana.

Em um comunicado para a revista Variety, Jay Leno se pronunciou após o acidente. “Eu estou com algumas queimaduras graves de um incêndio com gasolina. Eu estou bem. Só preciso de uma ou duas semanas para me recuperar”, disse ele no comunicado.

Por causa da internação, ele cancelou às pressas um show que iria fazer no sábado à noite.