Jade Picon faz última sessão de terapia do ano e reflete sobre saúde mental: "Não é fácil"

Jade Picon falou para os seus seguidores a importância que tem o cuidado com a saúde mental

A atriz Jade Picon (21) realizou nesta terça-feira, 27, sua última sessão de terapia do ano e refletiu sobre a sua saúde mental por meio das redes sociais.

"Vocês me veem cuidando muito do meu corpo, mas eu cuido muito da minha cabeça também", começou Jade, refletindo: "E como isso é importante. Uma conversa que você tem, uma terapia que você faz, um momento que você tira pra você, uma meditação, um livro que você lê, uma respiração. Quantas são as coisas que a gente pode fazer para ter uma saúde mental. Não é fácil, mas é extremamente necessário", ela disse.

Jade também falou sobre a importância que esses cuidados tem em sua vida: "E se eu estou hoje onde eu estou, firme e forte, com vontade de continuar, de viver, de tudo, é por conta disso, gente, porque na hora que você está com isso aqui [a mente] forte, é difícil te abalar. É claro que você não vai ser inabalável, mas se te abalar, você vai seguir em frente. Última terapia do ano, cuide de você", aconselhou ao finalizar a reflexão.

Jade Picon causa polêmica com presente que deu para banda em amigo secreto

Neste último domingo, 26, foi ao ar o famoso Amigo Secreto do “Fantástico”. Durante o programa, os telespectadores puderam ver que Jade Picon tirou e presenteou a banda Jovem Dionísio. Porém, o presente que a influenciadora deu para os artistas gerou certa polêmica na web.

Jade presenteou a banda com um dinossauro personalizado, que quando apertado, dizia a frase: “Acorda, Pedrinho! Beijo da Jade”. Além disso, o bicho de pelúcia tinha uma calça e uma camisa azul, famosa vestimenta do grupo musical, que sempre se apresenta com o mesmo estilo. A artista também deu uma camiseta branca com o nome de cada integrante estampado.

Os internautas ficaram divididos nas opiniões. Mesmo que muitos tenham achado a ideia de Jade criativa, alguns a acusaram de querer economizar na hora de presentear a banda, chamando a atriz de “narcisista”, por colocar sua voz no dinossauro.