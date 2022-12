Jade Picon diz que caiu no choro durante sessão de terapia: "intenso"

Jade Picon comentou sobre sessão de psicoterapia emocionante ao relembrar infância

A influenciadora digital Jade Picon contou sobre seu processo de terapia para os seguidores nas redes sociais. Ela afirmou ter caído no choro durante a conversa com a profissional e os fãs ficaram em alerta, já que ela tem sido muito criticada tanto pela atuação em 'Travessia' quanto na vida pessoal.

Nos stories, Picon afirmou que sua infância tem sido muito discutida durante as sessões. ”Nossa, gente! E termina a noite chorando. Terapia, foi! Caramba, que doido né? De um tempo pra cá eu tenho me interessado por lembrar da minha infância e de coisas que eu passei, que eu vivi e que possam ter algum nexo com as coisas da minha vida de hoje”, iniciou a famosa.

Ela contou sobre as dificuldades de relembrar momentos de quando era mais nova, processo comum na psicoterapia. ”Algumas características minhas e é muito doido, né? Você dar esse mergulho no seu passado. Vocês podem ver que é bem intenso também” . Na legenda, ela escreveu: ”Terapia teve chororô hoje”.

Jade Picon foi criticada após ir ao show do Harry Styles

No Twitter, a atriz de Chiara de 'Travessia' comentou o fato de ser criticada por assistir de camarote o show do cantor Harry Styles; "Seguimos sem um dia de paz. nosso recorde é: zero. caraca, gente… que bom que eu levo tudo numa boa e to acostumada, se não era pra ficar maluca! até ida em show tá dando em gente reclamando", escreveu.