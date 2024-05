Filha de Ana Maria Braga fala sobre entrevista à Record: 'Bom gosto'

Após polêmicas e adepta a um estilo vida natural, filha de Ana Maria Braga fala sobre ter dado entrevista para emissora concorrente da mãe

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, que vive uma vida simples em um sítio no interior de São Paulo, falou sobre decisão de ter concedido uma entrevista para a Record TV. Em sua rede social, a herdeira da apresentadora da Globo escreveu um longo texto e fez revelações sobre sua escolha.

Compartilhando fotos resumindo as últimas semanas de sua vida, ela postou registros de quando sentou com Carolina Ferraz para falar sobre maternidade. Mãe de quatro crianças e com opiniões polêmicas sobre vacina, Mariana aceitou conversar com a ex-atriz global e expôs o motivo para tal decisão.

"Na segunda e terceira foto momentos por trás das câmeras de uma entrevista que dei nesta semana para outra mulher de extremo bom gosto, Carolina Ferraz. Foi um bate papo gostoso sobre maternidade, vida autêntica e amor entre pais e filhos. Um privilégio receber a Carolina na minha casa junto com a equipe do Domingo Espetacular. Para quem se interessar se atentem ao programa que passa nas noites de domingo no canal Record", disse ela.

A herdeira da loira comentou que está na cidade e que visitará os pais: "Estamos em São Paulo neste fim de semana outonal para que nossas mais velhas estejam com o pai Paschoal. Aproveito também pra visitar o meu pai e também a minha mãe. Feliz sábado. Feliz vida. Obrigada por todos que zelam por mim e pelos meus. Sou e serei eternamente agradecida".

Ainda nos últimos dias, Mariana Maffeis desabafou sobre as críticas que recebe sobre seu estilo de vida. Já Ana Maria Braga rebateu os comentários negativos que recebe por se relacionar com homens mais novos que ela. Atualmente, a loira está namorando um jornalista 22 anos mais jovem que ela.

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.