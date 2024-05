Gisele Bündchen surpreende ao revelar por que não faz dietas: ‘Não acredito’

Gisele Bündchen surpreende ao explicar por que não acredita em dietas tradicionais e revela seus segredos para manter o corpo de supermodelo

Recentemente, Gisele Bündchen deu uma passadinha em sua terra natal para promover seu novo livro de receitas. Durante a viagem, a loira concedeu uma entrevista ao Fantástico e um um trecho voltou a chamar atenção nas redes sociais. Isso porque ela revelou sua descrença em dietas e contou seus segredos para manter o corpo de supermodelo.

Em uma conversa sincera com Renata Capucci, Gisele relembrou que tinha péssimos hábitos alimentares no começo da carreira e, inclusive, lutava contra vícios: "Eu tomava café todo dia, começava a manhã com um café gigante. Eu fumava, na época. Bebia álcool toda noite, porque eu estava o dia inteiro tomando café”, disse.

“Chegava a noite, eu bebia uma tacinha de vinho para conseguir descansar e desligar”, contou a modelo, que decidiu mudar seus hábitos depois de desenvolver ansiedade e crises de pânico: “Eu só comia porcaria, até os meus 23 anos. Comecei nessa jornada por causa dos meus problemas de saúde”, ela revelou o incentivo.

“Meu médico falou pra mim: Gisele, você quer viver? Você vai ter que mudar tudo o que está fazendo”, disse Bündchen. Depois do puxão de orelha, a loira decidiu transformar seus hábitos e foi adepta de dietas vegetarianas e crudívoras no passado. No entanto, Gisele abriu mão das regras para se alimentar e entregou o motivo na entrevista.

“Eu acho que o nosso alimento tem que nos dar energia, não nos tirar energia [...]. Eu não acredito em dietas. Eu acho que dieta é uma coisa que não é sustentável, não é uma coisa que você consegue manter durante muito tempo. Eu quero saber de onde vem a comida. Eu acho que essa é a primeira coisa, né?”, disse a modelo.

“Acho que a gente ficou mais preocupado com a aparência do que com o valor nutritivo das coisas, e, pra mim, o valor nutritivo e a nossa saúde é a coisa mais importante”, contou Gisele, que entregou alguns dos segredos para se manter saudável de corpo e alma em seu livro de receitas, que já está disponível no Brasil.

Bündchen já contou que prefere o consumo de carnes magras orgânicas, a restrição de farinhas brancas e açúcar, substituindo por mel. Ela prioriza frutas, legumes e verduras frescos e orgânicos, evita pães com glúten e come panquecas de aveia aos finais de semana. Além disso, inclui grãos integrais em sua dieta e costuma tomar água com limão em jejum.

