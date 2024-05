Gisele Bündchen presta contas de arrecadação em apoio ao RS: 'Esperança'

Depois de fazer apelo por ajuda ao RS, Gisele Bündchen esclareceu sobre o destino do valor conquistado em vaquinha e agradece doadores

Nesta quinta-feira, 23, Gisele Bündchen usou as redes sociais para prestar contas sobre o valor arrecadado em sua vaquinha destinada a ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Após conseguir mais de R$6 milhões por meio de sua fundação de ajuda humanitária, ela expressou gratidão aos doadores e revelou como o dinheiro será utilizado.

Através de seu perfil no Instagram, Gisele publicou um vídeo lamentando os danos catastróficos em sua terra natal. No entanto, a gaúcha contou que ver a solidariedade resgatou sua ‘esperança na humanidade’: “Aquece meu coração ver tantas pessoas boas nesse mundo se oferecendo para ajudar”, a supermodelo disse emocionada.

Na sequência, Bündchen agradeceu o apoio de todos: “Tudo que eu posso dizer é muito obrigada. Obrigada para aqueles que doaram seu tempo, sua coragem, seus barcos, roupas, gentileza, seus bens e doaram dinheiro. Ainda temos um longo caminho a percorrer e os gaúchos vão precisar de toda ajuda que puderem obter”, ela destacou.

Gisele ainda revelou que dividiu as doações em duas etapas: “A primeira parte das doações foi para a situação de emergência para centenas de milhares de pessoas que perderam tudo. A próxima fase é para ajudá-los a reconstruir. Ninguém faz nada sozinho e para superar uma tragédia dessa proporção, vamos precisar da ajuda de todos”, disse.

“Por favor, continue doando, continue compartilhando e dando voz a quem tanto precisa. Muito obrigada, muito obrigada!”, disse a modelo, que revelou o valor exato das doações na legenda da publicação: “Mais de 17.808 pessoas doaram e arrecadamos cerca de R$6.130.000. Agora, vamos nos concentrar em ajudar na reconstrução”, ela escreveu.

“Ninguém faz nada sozinho e para superar uma tragédia dessas proporções precisaremos da ajuda de todos. Continue doando, continue compartilhando e dando voz aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Muito obrigada!”, Gisele reforçou na legenda e recebeu comentários positivos pela iniciativa. Vale lembrar que há algumas semanas, a modelo chegou a chorar pedindo apoio:

