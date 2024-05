Tom Brady se arrepende de participar de programa com piadas sobre Gisele Bündchen

Tom Brady rompe o silêncio e se manifesta publicamente após participar de programa com piadas pesadas sobre a ex-mulher, Gisele Bündchen

Tom Brady quebrou o silêncio e se pronunciou após participar de programa que fez piadas pesadas sobre seus filhos e sua ex-esposa, Gisele Bündchen. Em meio aos rumores de que a supermodelo teria ficado profundamente chateada com a situação, o ex-jogador de futebol americano falou publicamente pela primeira vez e admitiu que não gostou da zombaria.

Para quem não acompanhou, Tom Brady participou do programa de humor ‘The Greatest Roast of All Time’, da Netflix. Durante a atração, o apresentador e humorista Kevin Hart fez diversas piadas consideradas pesadas sobre a vida pessoal do astro, incluindo o fim de seu casamento, sua aposentadoria, seus filhos e até o novo namoro de Gisele.

“Você sabe quem mais f*deu com o treinador? Gisele. Ela f*deu com aquele cara do karatê. Quero dizer, Jesus Cristo, Tom. Um dos quarterbacks mais inteligentes que já existiu. Como você não previu isso?”, Hart causou ao falar sobre o relacionamento da supermodelo com o treinador brasileiro Joaquim Valente durante a atração.

De acordo com a revista People e da Us Weekly, a modelo ficou muito decepcionada e o atleta chegou a pedir desculpas. Agora, Tom se manifestou publicamente sobre a polêmica e admitiu ter ficado incomodado com a maneira em que sua participação afetou seus filhos com a supermodelo, Benjamin Rein e Vivian Lake, em entrevista ao ‘The Pivot Podcast’.

"Eu adorava quando as piadas eram sobre mim, achava muito divertido. Não gostei da maneira como isso afetou meus filhos. Então é a parte mais difícil, o aspecto agridoce de quando você faz algo que você acha que é de uma maneira, e, de repente, você percebe que eu não faria isso novamente”, ele se arrependeu de sua participação no programa.

Na sequência, Brady falou sobre seus herdeiros e apontou que sua participação foi uma lição: “Por causa da maneira como isso afetou as pessoas que mais me importo no mundo. Você simplesmente não vê o quadro inteiro o tempo todo. Então acho que é uma boa lição para mim como pai, para ser um pai melhor à medida que avanço”, disse o atleta aposentado.

Vale lembrar que no último domingo, Brady publicou alguns cliques com suas ex-esposas e inclusive, incluiu um registro da brasileira em suas redes sociais. Na legenda, o astro da NFL despistou a polêmica e agradeceu sua mãe e as antigas parceiras: “Feliz Dia das Mães para estas mães amáveis, carinhosas, compassivas e poderosas que eu tenho a sorte de ter”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

Gisele Bündchen fez apelo após enchentes no RS:

Gisele Bündchen usou as redes sociais para compartilhar um vídeo pedindo doações para ajudar a reerguer sua terra natal, o Rio Grande do Sul. Na gravação, a supermodelo não conteve as lágrimas enquanto detalhava a tragédia. E o apelo da brasileira não passou despercebido por ninguém menos que o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que anunciou medidas para ajudar a região afetada.