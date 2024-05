Saradona aos 50 anos, Adriana Bombom revela rotina de vida fitness: 'Nunca parei de malhar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriana Bombom refletiu sobre a chegada dos 50 anos e comentou detalhes da sua rotina para manter a saúde em dias

Adriana Bombom garante que ter uma vida saudável ainda segue sendo uma prioridade em sua vida, mesmo após os 50 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa abriu a intimidade e contou detalhes de sua rotina, a qual defende o equilíbrio entre procedimentos estéticos e o mundo fitness.

"Eu nunca parei de malhar e ter alguns cuidados com o corpo, mas teve um período que dei uma pequena relaxada. Porém quando estava chegando próximo aos 50 anos me bateu uma consciência em relação à necessidade de manutenção e isso aumentou a minha motivação para me manter em forma. Então voltei a praticar mais exercícios e a buscar uma alimentação mais saudável e tomar os suplementos adequados", revela.

Para a apresentadora, estar forte e saudável aos 50 anos é a demonstração que tem feito tudo certo. Mesmo diante de uma sociedade que constantemente critica mulheres, ela garante que seu trabalho é justamente fazer o contrário, incentivando e mostrando um novo caminho para quem lhe admira. "O nosso corpo é a nossa casa e por isso me sinto bem em cuidar do corpo, isso me deixa bem humorada, feliz e segura", diz ela, que sempre busca fazer minimamente uma exercício por dia, como corrida ou pedalar na orla.

"Chegar aos 50 em forma é algo que me deixa feliz, autoconfiante e com vontade de viver bem, viver muito e, com isso, transmitir alegria e motivação para aqueles que me acompanham. Enfim, como diz aquele velho ditado: 'Corpo são, mente sã'", comemora.

Quanto a rotina saudável, Bombom garante que preza pelo natural, mas confessa que também é adepta dos procedimentos alternativos, para manter o corpão em forma: "Busco alguns auxílios de profissionais de estética, como massagens modeladoras, drenagens e experimentar novos tratamentos oferecidos pelas clínicas de estética. Além de ter avaliações e orientações médicas para o equilíbrio fisiológico e regulação hormonal".

MATERNIDADE E MATURIDADE DAS FILHAS

Mãe de duas jovens mulheres, Adriana Bombom fala que a maturidade tem feito as três cada dia mais ficarem conectadas. Apesar das personalidades diferentes, ela conta que o universo artístico é algo que elas têm em comum, tornando a convivência familiar prazerosa.

"Atualmente me encontro num período de excelente relação com as minhas filhas e tenho um diálogo muito aberto com elas. Eu participo sempre que posso das atividades e do meio social delas e vice-versa. Gosto de passar meus conceitos a elas e também de me reciclar ouvindo as histórias e concepções de vida delas. Somos três personalidades diferentes e essa troca de ideias é altamente positiva para nós. Sempre que estamos juntas saímos energizadas e com uma carga de conhecimentos e de emoções positivas", afirma.

No último ano, Bombom assistiu de casa sua filha, Lili Nobre, debutar na televisão participando de A Fazenda 15, onde foi uma das últimas eliminadas da temporada. Para ela, tem sido especial ver a herdeira, que também é cantora, se destacando por seu próprio mérito. "Estou muito orgulhosa de ver como ela lida bem com a fama e como está levando a sério o trabalho", avalia.