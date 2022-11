Iza testa positivo para Covid-19 e cancela show em Recife

A cantora Iza publicou um comunicado oficial em sua conta no Instagram nesta sexta-feira, 25

A cantora Iza (32) informou aos seus fãs e seguidores que testou positivo para a Covid-19 e por isso precisou cancelar um de seus shows no estado de Pernambuco.

A notícia foi dada por meio de um comunicado oficial em sua conta no Instagram. Neste sábado, 26, Iza faria um show em Recife, mas não estará presente devido ao diagnóstico.

"Com todas vacinas em dia, me recupero em casa com sintomas leves. Tenho certeza que em breve nos reecontraremos para um show especial. Se cuidem!", escreveu a cantora.

Iza fala sobre crises de ansiedade e diz como tem lidado com a condição

Iza participou do programa ‘Altas Horas’, no último dia 05 e abriu o seu coração sobre uma condição psicológica que se tornou mais presente na sua vida após a covid-19 e o período do isolamento social.

Em conversa com o apresentador Serginho Groisman (72), ela disse que começou a ter crises de ansiedade e teve que começar terapia, e que apesar de já saber da existência da condição psicológica, nunca havia dado a devida atenção ao problema, que tornou-se insustentável durante o isolamento social.

“Tenho feito terapia para caramba, que é algo que nunca havia feito. Em 2020 eu acabei me vendo presa dentro de casa e sem poder trabalhar. Tudo o que eu estava empurrando para debaixo do tapete veio à tona e eu precisei me organizar, cuidar mais de mim mesma”, revelou a cantora.

Iza finalizou dizendo que o problema está muito presente em sua vida, por mais que não transpareça, assim como na de muitos brasileiros: “Gente, eu sofro com a ansiedade. Eu, assim como muita gente da minha geração, somos muito ansiosos… Essa época acabou sendo muito importante para que eu conseguisse me encontrar de fato, é algo que eu tenho levado comigo desde a pandemia. É muito importante a gente respeitar o nosso tempo e o nosso ritmo, lembrando sempre que somos livres e não devemos acompanhar expectativas de ninguém, somente as nossas.”